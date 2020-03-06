Сябитова обвинила россиянок в желании «продаваться» богатым мужчинам

Москва, 6 марта. Телеведущая Роза Сябитова заявила, что россиянки массово стремятся выйти замуж за богачей.

В своем Instagram Сябитова напомнила, что 25 лет назад открыла брачное агентство. По ее словам, «в топе» на тот момент был «Листерман, который продавал женщин богатым мужчинам». Напомним, Петр Листерман — владелец агентства знакомств, сводивший российских бизнесменов с молодыми девушками.

«Я же хотела помочь выйти замуж за хорошего мужчину, которому ты не будешь доказывать свою благодарность, что взял тебя с двумя маленькими детьми, и не будешь «продаваться» за это», — написала телеведущая.

Она добавила, что «не предполагала», что желание найти «богатого» мужа превратится в «масштабную проблему российских женщин».

Сябитова отметила, что четверть века назад ее клиенток приходилось уговаривать «продаться» состоятельному жениху. Сейчас, считает сваха, женщины идут на такой шаг «не только добровольно, но и с удовольствием».

«Что с вами, женщины? Что пошло не так?» — задается вопросом она.

По мнению подписчиков телеведущей, проблемой стали образы, которые навязывают популярные медиа. Видя чужую «красивую жизнь», женщины начинают искать не мужа, а спонсора, способного дать им возможность перейти «в мир успеха».

«Проблема в том, что со всех экранов показывают красивых женщин и богатых мужчин. Вот женщины и ищут себе не хорошего образованного и воспитанного мужчину, а просто спонсора, который сможет хоть некоторое время вкладываться финансово. В современном мире утратили свою ценность воспитание, образование и понятие семьи в целом», — отметила sadomenko8888.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Роза Сябитова назвала телеведущую Ксению Собчак «никудышной женой».