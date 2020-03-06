Центробанк рассказал россиянам, как обезопасить себя от телефонных мошенников

Москва, 6 марта. В Центробанке РФ россиянам дали совет, как реагировать на подозрительные телефонные звонки от имени финансовых учреждений. Именно такой новой схемой пользуются в последнее время мошенники.

В пресс-службе ЦБ сообщили «Москве 24», что нельзя доверять звонкам от якобы представителей регулятора с предложениями получить какие-либо выплаты. Россиянам напомнили, что ЦБ не работает напрямую с физлицами.

«Ни счетов, ни карт, ни тем более накопленного кэшбэка в Центральном банке у граждан быть не может», — подчеркнули в Банке России.

Чтобы обезопасить себя, при подозрительных звонках из банка нужно сбросить звонок и самому перезвонить в финансовую организацию. Причем набирать следует официальный номер, а не тот, с которого поступил звонок.

По данным ЦБ, мошенники часто предлагают «спасти» деньги от преступников, перевести на резервный счет, а также поступают сообщения о различных выплатах, компенсациях, выигрышах в лотерею и тому подобному. Сотрудники ЦБ призывают россиян никогда не сообщать звонящим свои личные данные, тем более какие-либо пароли.

Ранее «Известия» сообщали, что у россиян стали чаще воровать бонусные баллы. В 2019 году количество атак мошенников на карты программ лояльности увеличилось в разы и достигло нескольких тысяч в месяц. Сначала мошенники получают доступ к личным кабинетам россиян, а затем используют накопленные бонусы, оплачивая свои покупки.

В ЦБ рассказывали о еще одной мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали «такси от банка». Мошенники звонят клиентам без мобильных банков и сообщают, что с их карты пытались списать крупную сумму. Чтобы обезопасить счет, жертвам предлагают воспользоваться специальным такси до банкомата, передает «Газета.ру». Автомобиль доставляет клиента до места, после чего люди сами переводят деньги на счета мошенников.