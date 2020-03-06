Турция использует беженцев как инструмент для шантажа Европы

Дамаск, 6 марта. Президент Сирии Башар Асад заявил, что Турция использует беженцев как инструмент для шантажа Европейского Союза.

В интервью телеканалу «Россия 24» сирийский лидер напомнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган угрожал Европе открытием границы с Грецией для беженцев.

«Турция приступила к отправке второй волны беженцев в Европу в качестве шантажа. Эрдоган грозил, что будет направлять беженцев», — сказал Асад.

После обострения ситуации в сирийском Идлибе Анкара заявила, что больше не может сдерживать потоки мигрантов и открыла границы с ЕС. В результате в Грецию устремились тысячи беженцев, которые стремятся проникнуть в Европу.

Афины утверждают, что сирийцев среди тех, кто пытается перейти границу, нет. Греческие власти пытаются противостоять попыткам мигрантов попасть на территорию Евросоюза, стянув в приграничные районы дополнительные силы полиции и армейские подразделения.

Как пишет «Газета.ру», накануне стало известно, что на границу будут направлены силы специального назначения Греции. Афины сообщают, что Турция занялась организованной переброской мигрантов.

Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии уведомил, что турецкие власти вытесняют на греческую территорию порядка 130 тысяч беженцев, большинство из которых не являются сирийскими гражданами.

«Это афганцы, иракцы, граждане африканских стран. Турция выдавливает этих людей в Греческую республику», — рассказал начальник ЦПВС Олег Журавлев.

Напомним, в 2016 году Евросоюз выделил Турции шесть миллиардов евро финансовой помощи и ряд визовых послаблений за сдерживание потока мигрантов из ближневосточных стран.