За час до перемирия террористы устроили крупную перестрелку в сирийском Идлибе

Идлиб, 6 марта. За час до назначенного перемирия в Идлибской зоне деэскалации боевики устроили перестрелку на дороге Кафр Амин — Серакиб. Как сообщает военный журналист Евгений Поддубный, террористы «обкладывали как в последний раз».

«За час до перемирия боевики устроили финальную на сегодня дискотеку, били РСами и снарядами, обкладывали как в последний раз», — написал Поддубный в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что на трассе Кафр Амин — Серакиб «есть пристрелянный участок, и на турецком наблюдательном посту — глаза».

«За час обстрела 5 машин в минус. В 0.10 по мск обстрелы прекратились. Пока тихо», — резюмировал он.

Напомним, 5 марта в Москве состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Главы государств обсудили урегулирование ситуации в Сирии. Итогом встречи стало подписание совместного документа по сирийскому урегулированию.

Согласно принятому документу, достигнута договоренность о прекращении всех боевых действий по существующей линии соприкосновения с полуночи 6 марта. Кроме того, Россия и Турция создадут коридор безопасности протяженностью шесть километров к северу и югу от трассы М4 в Сирии. С 15 марта военные двух стран начинают совместное патрулирование вдоль трассы М4.

Отметим, что после принятия документа Эрдоган заявил, что Анкара оставляет за собой право отвечать на действия правительственных сил Сирии.

Ситуация в сирийском Идлибе обострилась 27 февраля. Тогда боевики атаковали правительственные войска САР. В результате ответного огня со стороны сирийской армии погибли 36 турецких военных. Позднее стало известно, что погибшие турецкие военные находились в числе наступающих на позиции сирийской армии в Идлибе боевиков.

В воскресенье, 1 марта, Анкара объявила о проведении операции «Щит весны» на северо-западе Сирии. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что поводом для проведения операции стал удар Сирийской арабской армии (САА) по позициям террористов, в результате которого погибли десятки военных.