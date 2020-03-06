США обвинили Тинькова в сокрытии активов на миллиард долларов

Вашингтон, 6 марта. Минюст США сообщил, что американские власти обвиняют российского бизнесмена Олега Тинькова в сокрытии сведений об активах на один миллиард долларов.

Ранее стало известно, что налоговое управление США инициировало в отношении Тинькова расследование по факту подачи им «ложных налоговых деклараций». Суть претензий состоит в том, что бизнесмен, отказавшийся от статуса налогового резидента Соединенных Штатов, якобы скрыл часть своих активов и доходов, являющихся объектом налогообложения.

«Тиньков, по всей видимости, скрыл активы и доходы в размере одного миллиарда долларов, когда отказался от американского гражданства. Ему инкриминируется мошенничество с налогами», — говорится в документе, опубликованном на сайте Минюста США.

По требованию Вашингтона бизнесмен был задержан на прошлой неделе в Лондоне. В обвинительном заключении было указано два пункта обвинения, по каждому из которых ему может грозить до трех лет заключения.

Как пишет «Газета.ру», в понедельник Тиньков был освобожден под залог и находится под домашним арестом. В течение периода судебных разбирательств он останется в столице Великобритании.

«Ему грозит период пребывания под наблюдением, возмещение убытков и денежные штрафы», — сообщает американское министерство юстиции.

Обвинительное заключение в отношении Тинькова было подано в федеральный суд Северного округа штата Калифорния еще в сентябре прошлого года, но обнародовали его американские власти только сейчас.