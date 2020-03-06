حصاد أخبار سوريا في 5 مارس/آذار: بوتين وأردوغان يتوصلان إلى اتفاق بشأن إدلب والأسد يكشف أن أردوغان يقاتل في سوريا انطلاقا من أيديولوجيته الإخوانية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إن روسيا وتركيا اتفقتا على وثيقة مشتركة حول التسوية في سوريا في الوقت الذي كشف فيه الأسد أن أردوغان يقاتل إلى جانب الإرهابيين في سوريا انطلاقا من أيديولوجيته الإخوانية.

وثيقة روسية تركية من أجل التسوية في سوريا

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي عقب المباحثات مع نظيره التركي " نتيجة لمحادثاتنا، اتفقنا على وثيقة مشتركة، سينشر وزراء الخارجية أحكامها. والتي تلخص القرارات التي اتخذناها، مع رئيس الجمهورية التركية، السيد رجب طيب أردوغان، خلال مشاورات اليوم التي استغرقت أكثر من ست ساعات

وتابع الرئيس بوتين "لقد أكدنا اليوم اهتمام بلدانا بمواصلة عملهما في إطار صيغة أستانا، لقد كانت عملية أستانا هي التي أعطت زخماً جدياً في سياق التسوية السورية

ومن ناحيته قال أردوغان: "لقد أظهرنا اليوم إرادة بشأن التسوية... سيتم وقف إطلاق النار ابتداء من الليلة في الساعة 0:00 وسنتخذ كل الخطوات اللازمة لذلك

الأسد يكشف أن أردوغان يقاتل في سوريا انطلاقا من أيديولوجيته الإخوانية

أعلن الرئيس السوري بشار الأسد أن "رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان يقاتل في سوريا إلى جانب الإرهابيين انطلاقا من أيديولوجيته الإخوانية لذلك فهو غير قادر على أن يشرح للشعب التركي لماذا يرسل جنوده إلى سورية ويقتلون فيها

وأوضح الرئيس السوري أنه "لا يوجد عداء بين الشعبين السوري والتركي وأن العلاقات تعود إلى طبيعتها بعد أن يتخلى أردوغان عن دعم الإرهاب"، كما نقلت وكالة "سانا

وشدد الأسد على أن العلاقة بين سوريا وروسيا عمرها أكثر من ستة عقود من الزمن وهي علاقة شراكة وخاصة بعد الحرب أصبحت أقوى وأكثر وثوقية ، مبينا أن وجود القاعدة العسكرية الروسية في سورية ليس الهدف منه فقط محاربة الإرهاب وإنما إيجاد توازن دولي.. سياسي وعسكري.

ونوه الرئيس السوري إلى أن معظم الدول العربية حافظت على علاقاتها مع سورية ولكن بشكل غير معلن خوفا من الضغوط الغربية والأمريكية عليها.

الناتو يحاول توريط جميع الأطراف في النزاع بإدلب

وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، بعد محادثات أمس مع رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، إن الحلف يدين القصف السوري والروسي

وزعم ستولتنبرغ، أن الطيران الروسي والسوري ينفذان قصفا عشوائيا على الأراضي السورية، ووفقا لرئيس الناتو ، فإن مثل هذه الإجراءات تؤدي إلى ظهور اللاجئين الذين يهددون أمن تركيا.

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي

تصدت الدفاعات الجوية السورية منتصف ليل 5 آذار لهجوم إسرائيلي بالصواريخ على المنطقة الوسطى ومنعت الصواريخ من الوصول إلى أهدافها

وذكر مصدر عسكري أنه في تمام الساعة 00:30 بعد منتصف الليلة رصدت وسائط دفاعنا الجوي حركة طيران حربي إسرائيلي قادم من شمال فلسطين باتجاه صيدا وأطلق من فوق الأجواء اللبنانية عدة صواريخ باتجاه المنطقة الوسطى

وأضاف المصدر أنه "تم التعامل على الفور مع الصواريخ المعادية والتصدى لها بنجاح ومهنية حالت دون وصول أي منها إلى مواقعنا المستهدفة