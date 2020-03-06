Путин сказал, что авторами поправок к Конституции РФ должны быть россияне

Москва, 6 марта. Президент РФ Владимир Путин заявил, что авторами поправок к Конституции РФ страны должны стать россияне. Именно жители страны играют определяющую роль в принятии закона о поправках, сказал он.

«Я уже неоднократно говорил это в разных ситуациях, в том числе и на рабочей группе, хочу это еще раз подчеркнуть: как бы мы с вами ни отработали закон, все равно он должен вступить в силу только после всероссийского голосования», – цитирует РИА Новости Владимира Путина.

При этом лидер государства добавил, что практически авторами решений должны быть граждане, поскольку им принадлежит абсолютная определяющая роль. Важно, чтобы люди осознавали, за что они голосуют, отметил президент.