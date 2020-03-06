Путин подчеркнул, что нет ничего важнее того, что происходит в России

Москва, 6 марта. Нет ничего важнее того, что происходит в России, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями четырех фракций Госдумы РФ.

На встрече в Кремле присутствовали Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Сергей Неверов, Сергей Миронов, а также председатель Госдумы Вячеслав Володин и первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Все, что происходит в мире, для нас, конечно, очень важно. Но нет ничего важнее того, что происходит в нашей стране», — заявил глава государства.

О встрече ранее попросил президента Неверов, чтобы обсудить подготовку поправок к Конституции РФ.

Разработка поправок в основной закон страны стартовала после послания президента России Федеральному собранию. В своем обращении глава российского государства заявил о необходимости внесения изменений в текст Конституции РФ 1993 года. 5 марта комитет ГД по госстроительству и законодательству рекомендовал принять законопроект о поправке к Конституции РФ в основном (втором) чтении. Комитет завершил работу над поправками и «публичная стадия закончилась». На заключительном заседании комитета было рассмотрено 87 предложений. В общей сложности на его рассмотрение поступило порядка 390 поправок.

В четверг ВЦИОМ озвучил результаты исследования, согласно которому почти 70% россиян собираются посетить голосование по внесению поправок в Конституцию РФ 22 апреля, 55% из них поддерживают внесение изменений в основной закон страны.

Поправки, предложенные для оценки респондентам, получили высокий уровень поддержки и важности (85%-97%). Больше всего опрошенным понравились инициативы, направленные на обеспечение государством доступности медобслуживания (97%), обеспечение государством соцподдержки детям (96%), принятие МРОТ не менее величины прожиточного минимума (95%), ежегодная индексация пенсии (94%) и другие.