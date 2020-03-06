Штатная численность аппарата правительства утверждена в РФ

Москва, 6 марта. Пресс-служба правительства РФ сообщила об утверждении штатной численности аппарата кабмина, которая составляет 1545 человек.

Как следует из документа, опубликованного на официальном сайте правительства Российской Федерации, утверждено распределение обязанностей между 12 заместителями руководителя аппарата кабмина.

«На сегодняшний день штатная численность аппарата правительства составляет 1545 человек. В новой структуре аппарата — 23 департамента, одно управление, секретариат председателя правительства и девять секретариатов вице-премьеров», — говорится в сообщении.

В данный момент проводится назначение сотрудников на соответствующие должности. Руководителем аппарата назначен Дмитрий Григоренко, его первый заместитель — Валерий Сидоренко.

Напомним, действующее правительство под председательством Михаила Мишустина было сформировано в январе 2020 года. 21 января президент России Владимир Путин указами утвердил структуру федеральных органов исполнительной власти и назначил членов кабмина.