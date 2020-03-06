Путин заявил, что удалось найти конструктивные решения по поправкам в Конституцию РФ

Москва, 6 марта. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидерами фракций Госдумы заявил, что к настоящему времени руководству страны в основном удалось найти необходимые конструктивные решения по поправкам в Конституцию РФ.

«Представляется, что к настоящему времени в основном удалось найти необходимые конструктивные решения, которые позволят внести актуальные и востребованные жизнью изменения в основной закон. При этом не перегружать», – сказал Владимир Путин.

Он также попросил не перегружать конституцию предложениями, которые важны, но более уместны в федеральных законах и нормативных актах, сообщает РИА Новости.