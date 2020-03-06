Путин призвал депутатов разъяснить россиянам поправки в Конституцию РФ

Москва, 6 марта. Президент России Владимир Путин призвал глав фракций Государственной думы провести разъяснительную работу о вносимых в Конституцию РФ поправках.

«Просил бы вас поддержать разъяснительную, просветительскую работу и по линии ваших партий, и по линии сторонников, особенно в СМИ, Интернете, личных встречах», — заявил глава государства.

Путин выразил надежду, что парламентские партии окажут ЦИК всестороннюю поддержку.

В начале года президент России внес в Госдуму законопроект о поправках в основной закон страны. В нижней палате парламента поддержали идею провести голосование 22 апреля, сделав этот день нерабочим.

Напомним, 5 марта комитет ГД по госстроительству и законодательству рекомендовал принять законопроект о поправке к Конституции РФ в основном (втором) чтении. Комитет завершил работу над поправками и «публичная стадия закончилась». На заключительном заседании комитета было рассмотрено 87 предложений. В общей сложности на его рассмотрение поступило порядка 390 поправок. Второе чтение по документу пройдет в Госдуме 10 марта, передавал RT.