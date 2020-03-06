Коллеги назвали погибшего одесского шахматиста Богдановича вундеркиндом

Одесса, 6 марта. Скончавшийся Станислав Богданович был одним из лучших шахматистов Одессы, его по праву можно назвать шахматным вундеркиндом, сообщил Федеральному агентству новостей украинский коллега гроссмейстера.

«Стас был очень талантливым человеком. За годы независимости в Одессе он точно один из лучших, а может быть и лучший. Играть начал рано, его можно назвать шахматным вундеркиндом», — рассказал его коллега.

Шахматист отметил, что еще в молодые годы Богданович обыграл четырехкратного чемпиона СССР, трехкратного чемпиона Ленинграда Виктор Корчного.

«Характер у него очень бойцовский. Он очень спокойно принимал поражения, спокойно анализировал. Если подытожить его путь, конечно, он мог добиться большего. Хотя и так стал очень сильным шахматистом», — добавил украинец.

В ночь на пятницу сообщалось, что на западе Москвы были обнаружены тела Станислава Богдановича и Александры Вернигоры. Сейчас на месте работают следователи, точная причина гибели неизвестна. По предварительной версии, девушка и молодой человек могли отравиться «веселящим газом». Рядом с телами были найдены воздушные шарики с закисью азота. Однако точную причину гибели выяснит назначенная экспертиза.

Вернигора занимала 1861 место в рейтинге мировой шахматной федерации (FIDE). 26-летний гроссмейстер Богданович был чемпионом Украины по быстрым шахматам в 2013 году. В топ-100 украинских шахматистов он занимал 31 строчку.

За день до гибели Богдановича сообщалось о разгоревшемся вокруг него скандале: одессит сыграл за Россию в матче Chess.com против украинской сборной. Вопреки неофициальному статусу, матч Украина — Россия собрал представительный состав участников.

Идея Богдановича сыграть за Россию вызвала среди коллег по цеху неоднозначную реакцию. Позднее на своей странице в Facebook он признался, что отчасти им двигали меркантильные соображения, «что лучше для бизнеса». Он также добавил, что надеялся внести лепту в улучшение украино-российских отношений.

Заявление шахматиста вызвало негодование националистов. Одним из первых отреагировал известный шахматист Михаил Голубев. Своего коллегу он назвал «врагом Украины». А Александр Матлак, капитан Team Ukraine на Chess.com, призвал «выкинуть на свалку» бывшего одноклубника.

Отреагировали также и простые «любители» шахмат. Некто Бородавкин пообещал не оставлять поступок земляка безнаказанным. Вскоре в Сети появилось большое количество угроз в адрес Богдановича.