«Золотая судья» Хахалева обратилась с открытым письмом к Путину

Москва, 6 марта. Краснодарская судья Елена Хахалева написала открытое письмо президенту России Владимиру Путину, заявив о травле со стороны некоторых СМИ.

В письме она обращает внимание на то, что в 2017 году оказалась в центре скандала из-за видео со свадьбы дочери. По словам Хахалевой, все эти годы ее семья подвергается «информационной атаке со стороны крупной бизнес-структуры».

В тексте своего письма, которое опубликовал «Коммерсант», Хахалева сообщила, что новые интернет-СМИ, действующие без официальных лицензий, «обгоняют» Уголовный кодекс и действуют вне правового поля. Поэтому их зачастую сложно привлечь к ответственности за клевету.

Она посетовала, что после «информационных атак» в отношении судей начинаются проверки, после которых их вынуждают уволиться, несмотря на опровержение всех обвинений. С ней, пишет Хахалева, произошла именно такая история.

Она обратилась к главе государства с просьбой объективно разобраться в ее ситуации.

«Разомкнуть этот порочный круг может только реакция государства путем разработки комплекса действенных мер, способных защитить судей от информационного давления», — отметила она.

Напомним, в 2017 году в Сети появилась видеозапись со свадьбы дочери судьи. Ряд СМИ сообщали, что на организацию торжества было потрачено 2 млн долларов, на мероприятии выступали известный артисты. Елена Хахалева заявляла, что расходы на торжество взял отец ее дочери, который занимается бизнесом. Мужчина опроверг озвученную стоимость свадьбы, по его словам, торжество стоило около 5 млн рублей. Он подчеркнул, что многие певцы были приглашены на мероприятие как его друзья, передавала «Газета.ру».

Затем в СМИ появилась информация, что Хахалева имеет поддельный диплом. Доследственная проверка не выявила подтверждение этой информации. После скандала Хахалева ушла с поста председателя коллеги по административным делам Краснодарского краевого суда. 13 августа Хахалева была отстранена от ведения судебных процессов, передавал RT.