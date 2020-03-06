Сирия, 6 марта. В Алеппо неизвестными застрелены двое полевых командиров «Джейш аль-Ислам». Террористы «Исламского государства»1 совершили вылазку в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли позиции в поселке Шейх-Акиль в Алеппо.

ВС Турции и союзные силы: направили конвой подкрепления на юг Идлиба к наблюдательным пунктам.

«Сирийская национальная армия» (СНА): потеряли одного боевика в Латакии, которого взяли в плен правительственные силы.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): взяло на себя ответственность за нападение на патруль курдских боевиков в Дейр-эз-Зоре.

«Джейш аль-Ислам»: потеряла в Алеппо двух полевых командиров, застреленных неизвестными.

Провинция Латакия

На северо-востоке провинции у Курдских гор после серии боестолкновений между подразделениями сирийской армии и отрядами боевиков «вооруженной оппозиции» наступило затишье. Как сообщает источник в сети Twitter (Humamisa), боевик из состава «Сирийской национальной армии» - Ала Амор. Он был ранен сирийскими военнослужащими и взят в плен.

Боевики СНА заявили, что за последние трое суток в районе высоты Аз-Завия им удалось убить нескольких высокопоставленных офицеров САА и еще около 18 членов союзных ополчений, таких как «Хезболла» и Корпус Стражей Исламской революции. Пока что Миниобороны Сирии не подтверждает потерь армии на данном фронте.

Провинция Алеппо

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщает, что в районе поселка Аль-Раи на северо-востоке провинции было обнаружено тело неопознанного молодого человека, убитого неизвестными. На его теле были обнаружены следы побоев и огнестрельных ранений. Ранее в районе уже находили тела местных жителей, похищенных боевиками протурецких фракций с целью получения выкупа. Ранее в районе действовали «Ливы Султан Мурад» и «Ахрар аш-Шам», боевики которых похищали жителей и вымогали у их семей деньги. Если семья была не в состоянии заплатить, заложника убивали и избавлялись от тела.

Местные источники также передали SOHR, что два боевика на мотоцикле совершили нападение на полевых командиров группировки «Джейш аль-Ислам». Как сообщает источник, их автомобиль попал в засаду у города Аль-Баб, где неизвестные открыли огонь по машине из пулемета и скрылись с места преступления. Оба полевых командира скончались на месте от ран. Группировка подозревает, что за нападением стоят курдские боевики из состава «Сил освобождения Африна».

Ночью правительственная армия восстановила свои прежние позиции у поселка Шейх-Акиль и оттеснила отряды «Сирийской национальной армии», о чем сообщает новостной портал Step News.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства» взяли на себя ответственность за нападение в поселке Аль-Тувим, где они расстреляли двух членов «Демократических сил Сирии» (SDF). Нападение было совершено ночью, когда боевики возвращались в Дейр-эз-Зор на автомобиле. У дороги террористы устроили им засаду и открыли огонь из автоматов по машине, как сообщает новостное агентство организации «Амак». Оба курда скончались на месте от полученных ран.

Группа неизвестных боевиков также совершила вылазку в городе Шхиль, в зоне контроля SDF. Вооруженные автоматам люди открыли огонь по гражданскому – Мухамеду Абдель-Эйда. Как передает портал SOHR, с тяжелыми ранениями мужчину доставили в специализированную больницу в город Хаджин. Ответственность за его убийство также возлагают на террористов ИГ.

Провинция Идлиб

На севере Идлиба была замечена колонна турецкой армии. Как передает новостной портал Aleppo AMC, в составе конвоя были замечены бронеавтомобили и артиллерия, БМП, грузовики материально-технического обеспечения. Колонна пересекла границу через погранпереход «Кафр-Лусин» и направилась на юг провинции в зоны, где расположены наблюдательные пункты турецких военнослужащих

1 Организация запрещена на территории РФ.