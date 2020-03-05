Заворотнюк завещала родственникам держать в тайне факт ее смерти, сообщают СМИ

Москва, 5 марта. Анонимный источник сообщил, что актриса Анастасия Заворотнюк могла скончаться еще несколько месяцев назад, а информацию об этом родственники держат в секрете согласно ее завещанию.

С августа прошлого года общественность активно обсуждает самочувствие актрисы. Теперь с новой силой в Сети распространяются слухи о том, что актрисы уже давно нет в живых, передает «Царьград». Анонимный источник заявил, что Заворотнюк скончалась три месяца назад.

«Познакомился на днях с одним чуваком, в силу своей профессии он крутится среди российских звезд. Рассказывает: типа Заворотнюк умерла еще три месяца назад, завещала, чтоб похоронили тайно и обнародовали только через полгода», — сообщил источник на форуме 31tv.ru.

Масла в огонь подливает тот факт, что дело по долгу Заворотнюк было закрыто подмосковным приставом из-за «невозможности найти должника», передавала «Газета.ру». Известно, что задолженность за ЖКХ с Заворотнюк пытались взыскать по решению мирового суда Люберецкого района. Молчание родственников актрисы только способствует распространению слухов.

Напомним, о тяжелом заболевании Заворотнюк стало известно летом прошлого года. Тогда актриса внезапно исчезла из публичного пространства. Сообщалось, что у артистки диагностирован рак головного мозга. Под давлением общественности ее родственники признали, что Заворотнюк больна, но не стали уточнять, чем именно.

По последней информации, распространившейся во всемирной паутине, близкие продали любимый особняк звезды телесериала «Моя прекрасная няня», а саму актрису перевезли в московскую квартиру. Однако подтверждения этим данным пока нет.

Ранее в Сети также обсуждали возможный переезд Заворотнюк в Италию под присмотром старшей дочери. По данным СМИ, актриса наблюдалась в одной из лучших клиник европейской страны, передавало Федеральное агентство новостей.