Киев опасается, что дело МН17 «развалится» из-за украинской Генпрокуратуры

Киев, 6 марта. Реформа прокуратуры Украины серьезно ударила по делу о крушении малайзийского Boeing. В Киеве опасаются того, что надзорное ведомство передаст в суд Нидерландов документы по авиакатастрофе, которые могут «развалить» дело, считает украинский политик Тарас Черновил.

Он также отмечает, что ранее в результате коррупционной реформы на Украине были уволены шесть человек, которые принимали участие в расследовании авиакатастрофы. Делать этого было нельзя, считает Черновил.

«Генпрокурор Рябошапка нам сказал, что в Нидерланды послали четырех наших прокуроров. Но они не успеют выучить материалы дела, они просто будут в стороне, это дискредитация украинских прокуроров. Сам факт, что усилиями Украины было совершено такое пропагандистское действие, меня очень удивляет», – цитирует Черновила новостное агентство «Харьков».

Он также высказал обеспокоенность тем, что Украина может передать в суд Нидерландов документы, которые подвергнут сомнению материалы, ранее приобщенные Киевом. Кроме того, по его мнению, к генеральному прокурору Рябошапке как к юристу «нужно относиться скептически». Однако ситуация может стать хуже, если на его место будет назначен кто-то другой, считает Черновил.

«Раскручивается вторая серия драмы по отставке Рябошапки. В контексте дела МН17 и возможного прихода нового прокурора это не только усложнит работу наших прокуроров, но и может дискредитировать материалы дела», – поясняет Черновил.

Напомним, сегодня Верховная рада Украины проголосовала за выражение недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке, что повлекло за собой его отставку. В президентской фракции «Слуга народа» ранее отмечали, что чиновник может лишиться должности из-за того, что не подписывает уведомление о подозрении экс-президенту Петру Порошенко, пишет «Газета.ru».