В Минобороны рассказали, как противостоят распространению коронавируса в армии

Москва, 6 марта. Начальник Главного военно­медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин рассказал, какие меры приняты в армии для нераспространения коронавируса COVID-19. Все профилактические мероприятия, по его словам, проводятся в круглосуточном режиме.

В интервью газете «Красная звезда» Тришкин сообщил, что в Минобороны принят ряд мер, чтобы не допустить распространения заболевания.

«Среди военнослужащих и гражданского персонала ведется работа по активному раннему выявлению подозрительных на заболевание. Организован сбор эпидемиологического анамнеза, а также налажено медицинское наблюдение за личным составом, находившимся в контакте с лицами, прибывшими из загранкомандировок», — сообщил глава медицинского управления Минобороны.

Персонал военно­медицинских подразделений участвует в тренировках по переводу на спецрежим, в помещениях проводят дезинфекцию, обеззараживают воздух. Тришкин подчеркнул, что на случай появления больного с коронавирусной инфекцией уже разработан специальный алгоритм действий медперсонала, а также проработана возможность изоляции такого пациента. Он добавил, что во всех медицинских подразделениях поддерживается необходимый запас лекарств.

«Прежде всего, речь идет о противовирусных препаратах, комплектах защитной медицинской одежды, специальных средствах транспортировки инфекционных больных, дезинфекционных средствах и аппаратуре», — уточнил Тришкин, добавив, что вся работа ведется в круглосуточном режиме.

Дополнительные меры по профилактике введены и в учебных заведениях оборонного ведомства. Здесь налажено проведение так называемых «барьерных» медосмотров, которые проходят ежедневно до начала учебных занятий. Временно ограничено проведение массовых мероприятий.

«Ну и конечно, организован строгий контроль за здоровьем обслуживающего персонала на объектах питания. Лица, имеющие даже малейшие признаки острых респираторных заболеваний, к производству не допускаются», — подчеркнул Тришкин.

Ранее в четверг стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19. Согласно указу, граждане, посетившие страны, где зафиксировано распространение коронавируса, должны сообщать о своем возвращении в страну и остаться в самоизоляции на 14 дней, передавал RT.

На данный момент в России зафиксировано семь случаев заражения коронавирусом. В четверг был зафиксирован новый случай заражения коронавирусом. Заболевший – гражданин Италии, прилетевший в Россию 29 февраля, передавала «Газета.ру».