Две ракеты упали рядом с посольством США в Багдаде

Багдад, 5 марта. В «зеленой зоне» столицы Ирака упали две ракеты. Удары были совершены по территории посольства США, сообщает издание AMN.

По данным СМИ, две ракеты упали в центральной части города. На территории диппредставительства Соединенных Штатов Америки сработала тревога. О пострадавших не сообщается.

Стоит отметить, что это уже второй ракетный обстрел на этой неделе. 2 марта несколько ракет упали возле посольства США в Багдаде. По предварительной версии, снаряды были запущены из восточной части города.

Напомним, Соединенные Штаты должны оставить Ближний Восток в покое и немедленно покинуть регион. Такое мнение высказал ряд авторитетных экспертов. По мнению специалистов, американцы всегда использовали Ближний Восток как разменную монету во внешней политике. Этот регион ими рассматривался как источник полезных ресурсов, как платформа для укрепления внешнеполитических позиций, как повод найти нового агрессора и развязать очередную войну.