Добившиеся карьерных высот женщины рассказали о секретах своего успеха

В четверг, 5 марта, в 14.00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоялась пресс-конференция на тему «Международный женский день как символ чего? Феминизма, социализма, сексизма?». В работе круглого стола, посвященного этому вопросу, приняли участие известные и добившиеся успеха в, казалось бы, совсем не женских профессиях представительницы прекрасного пола. Модераторами дискуссии выступили заслуженные артисты Российской Федерации Сергей Селин и Владимир Самсонов.

Перед началом общения (и впоследствии неоднократно во время перерывов) для гостей выступил с поздравительными песнями хор Академии ВМФ.

Киноактер Селин, полюбившийся широкой публике ролью Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей», предложил назвать конкурс историй успеха приглашенных дам «Я от себя тащусь».

Первой рассказ начала российская пловчиха, специализировавшаяся в плавании брассом, заслуженный мастер спорта РФ Елена Богомазова. Она поведала о том, как непросто было добиться признания в ее дисциплине.

«Я была в сборной страны почти 10 лет. Но карьера не шла — и тогда я ответила на приглашение своих друзей-французов уехала с ними в Париж. Да, мне было очень тяжело: я полгода прожила в переулках, не знала языка, но упорно тренировалась — и выиграла чемпионат Европы! Это было так неожиданно! Поэтому я считаю, что обдуманный, просчитанный риск, сулящий большой успех — это очень хорошо», — заявила женщина.

Мастер спорта международного класса по мини-футболу и по большому футболу Мария Филисова рассказала о своем тернистом пути к вершинам успеха.

«Я была из малообеспеченной семьи: мать одна поднимала троих детей. Пока мы учились в школе, денег у нас не было. Некоторые мальчики обзывали меня из-за спортивного костюма, который я носила, говорили, что я из бедной семьи. Помню фразу, которую тогда сказала: «Ты меня еще по телевизору увидишь». В итоге, так все и случилось», — улыбнулась гостья конференции.

Боксер Татьяна Дваждова рассказала о своей борьбе за равенство с мужчинами: в жизни и спорте.

«Я работаю грузчиком, — призналась девушка. — Часто люди отказываются от заказа, когда узнают, что к ним едет женщина. Это несправедливо, а если учесть, что в нашей стране есть реестр запрещенных профессий для женщин, то я работаю неофициально. Меня тянуло не на офисную работу, работать продавцом мне было бы тяжело. Считаю, что намного тяжелее стоять в магазине по 12 часов. Все очень индивидуально».

Также Дваждова рассказала, почему стремится выступать в боях с мужчинами.

«Женские категории в спорте выделены на основании представления о том, что женщины слабее мужчин. Могу привести пример: приехала я как-то на любительские соревнования под мужским именем — и выиграла бой! Но когда я спустя время приехала туда, уже не скрывая свою половую принадлежность, мне было отказано. И я хочу сломать эту порочную практику», — заявила гостья конференции.

Своей историей поделилась и заместитель начальника кинологического отдела Балтийской таможни Мария Смирнова. В пресс-центр Медиагруппы «Патриот» она взяла с собой коллегу и верного друга — золотистого лабрадора-ретривера Алгура Таинственного Посланника.

«Я к своей профессии шла всю жизнь. В детстве я так хотела собаку! А ведь мы с семьей жили в коммунальной квартире, и мечта казалось несбыточной. Уже будучи совсем взрослой, я наткнулась в газете на объявление о наборе кинологов. И поняла, что это мой шанс! Я позвонила туда и полгода уговаривала руководство взять меня хотя бы даже бесплатно чесать собакам хвосты. В итоге меня взяли на службу», — рассказала Смирнова.

Начальник кинологического отдела поведала о специфике ее работы на таможне.

«Могу с полной уверенностью сказать, что наши собаки из всех силовых структур на северо-западе — самые сильные в профессиональном отношении. Они универсальны: работают как на людях, так и на багаже. Задержаний за провоз запрещенных веществ у нас много. Должна отметить, что собака для кинолога — это партнер, которому тот должен полностью доверять», — сказала Смирнова.

По завершению конкурса историй его участницам были вручены их написанные с натуры за время беседы портреты и вручены цветы.