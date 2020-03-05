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Гордон подала заявление в СК РФ на бывшего супруга Сергея Жорина

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Гордон подала заявление в СК РФ на бывшего супруга Сергея ЖоринаМосква, 5 марта. Российская телеведущая Екатерина Гордон обратилась в правоохранительные органы с требованием проверить высказывания экс-супруга Сергея Жорина в ее адрес.

Телеведущая обратилась с заявлением в Следственный комитет с требованием привлечь Жорина к ответственности по части 1 статьи 137 УК РФ (Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни).

Поводом для этого стали высказывания Жорина в ее адрес, которые активно распространялись в СМИ. По словам Гордон, в одном из интервью бывший супруг заявил, что неоднократно наблюдал экс-жену в «неподобающем состоянии».

Кроме того, Гордон опубликовала в соцсетях решение суда, которое было принято по итогам разбирательства, касающегося взыскания алиментов с Жориным. По ее словам, бывший супруг отказывается выплачивает алименты, поэтому ей пришлось обратиться в суд.

«Только специалист Жорин ничего не знает об «индексации» алиментов», — написала телеведущая на своей странице в Instagram.

Она также добавила, что пересчитала алименты за последние несколько лет, в результате чего их сумма увеличилась до 71 тысячи рублей в месяц.

Кроме того, Гордон обратилась к певице Валерии, которая намерена создать политическую партию для отстаивания прав женщин. По словам телеведущей, муж Валерии, продюсер Иосиф Пригожин, организовал ее «травлю». Она попросила певицу отреагировать на данную ситуацию.

 

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