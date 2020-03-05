Шантаж Эрдогана провалился. Колонка Голоса Мордора

Сейчас, наверное, будет очень много «аналитики» по переговорам Путина и Эрдогана по ситуации в сирийском Идлибе и о чем им удалось договориться. Наверняка, вопреки фактам, кто-то даже заявит о крупной победе Эрдогана и проигрыше Путина. Найдутся и такие, и мы все знаем их имена. Я не эксперт по Ближнему Востоку, но есть кое-какие очевидные вещи, игнорировать которые означает воевать со здравым смыслом. Так что на самом деле все достаточно просто.

Итоги этой встречи просты — все то, что сирийская армия отвоевала у террористических группировок в Идлибе — остается под контролем законного правительства Сирии. В том числе и город Серакиб, который во многом является для провинции ключевым. Никаких отводов войск на прежние позиции, которые были обозначены в сочинских соглашениях, не будет. Под контролем Сирии остаются также и ключевые трассы, одна из которых очень важна для налаживания мирной жизни в городе Алеппо.

Алеппо — очень важный для экономики страны город, попасть в который до взятия под контроль трассы в провинции Идлиб, можно было только в объезд, через пустыню. Этот путь был очень долгим и достаточно опасным. Алеппо достаточно сильно пострадал, когда его большая часть находилась под контролем террористов и теперь, когда с ним будет налажено нормальное транспортное сообщение, он будет восстанавливаться гораздо быстрее. Пожалуй то, что отвоеванные у террористов территории остаются под сирийским контролем и есть самое главный итог переговоров. Наверное, это можно было бы назвать и победой, но пока рановато. Кроме этого — будет установлено совместное патрулирование российской военной полицией и турецкими военными по линии шестикилометровой зоны безопасности. Но и это лишь гарантия того, что там, где будет проходить патрулирование, террористы не сунутся.

А теперь — займусь тем, что не особо люблю делать — попробую спрогнозировать, что будет дальше. А будет все ровно по той же схеме, что произошло и в этот раз. Через какое-то время, террористы снова ударят по сирийским войскам. Те будут готовы, отобьют атаку и начнут контрнаступление, в результате которого освободят еще ряд населенных пунктов. Турки поднимут очередную истерику, возможно даже начнут стрелять, как и в этот раз, но только тогда сирийцы уже будут знать чего ждать и будут готовы к обороне. А после этого состоятся очередные переговоры Путина с Эрдоганом, которые зафиксируют создавшееся положение. До следующего раза. И так до тех пор, пока весь Идлиб не будет очищен от террористов. Вполне возможно, что Турция в итоге выторгует себе какую-то зону безопасности, километров в десять, где не в особо комфортных условиях будут проживать оставшиеся в живых террористы. И у сирийцев в этом случае будет только одна головная боль — охрана границы.

Освобождение Идлиба по такому сценарию может быть очень затяжным. Вполне возможно, что оно растянется на пару лет. И несомненным минусом такой стратегии является то, что продолжат гибнуть сирийские солдаты. Но в сложившихся условиях это наверное единственный реальный путь освобождения сирийской территории. Немного войны и немного дипломатии, дозированно и аккуратно.

Как ни странно, но в этот раз Эрдогану не удался даже шантаж Европы беженцами, что наверное также повлияло на его сговорчивость. Греки пока что держат оборону, а Европейский Союз обещает им помочь. Впрочем, может пока напор беженцев не столь силен, как в 2015 году, но в любом случае то, что Эрдоган считал одним из своих главных козырей, не сработало. Конечно, в Европе раздались стандартные обвинения в адрес России и Асада, мол это они виновны в потоке беженцев, но и риторика по отношению к Эрдогану стала гораздо жестче, чем это было в 2015 году.

В сухом остатке, Турция и курируемые ею террористы не добились ничего. Все было бы совсем хорошо, если бы не действительно серьезные потери сирийской армии. Но у террористов и даже турок тоже немалые потери и как ни крути — это война, а на войне всегда гибнут люди. И каждая победа оплачена кровью.