В сирийской провинции Идлиб погибли двое турецких военных

Дамаск, 5 марта. Двое военнослужащих турецкой армии погибли в сирийской провинции Идлиб. Еще трое получили ранения, заявили в министерстве национальной обороны Турции.

По данным Анкары, инцидент произошел в зоне проведения операции «Весенний щит». В опубликованном коммюнике Турция утверждает, что военные погибли в результате обстрела со стороны Сирии, сообщает ТАСС.

Напомним, сегодня в Москве состоялась встреча лидера РФ Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы стран нашли возможность урегулирования напряженной обстановки в Идлибе после 6-часовых переговоров. После диалога тет-а-тет к главам России и Турции присоединились члены делегаций для более предметного разговора.

В результате были достигнуты договоренности о том, что с 00.00 6 марта в Сирии будет действовать режим прекращения огня. Кроме того, стороны согласовали создание коридора безопасности протяженностью 6 километров к северу и югу от трассы М4 в Сирии. Также с 15 марта российские и турецкие военные продолжат совместное патрулирование вдоль трассы М4.

Ситуация в сирийской провинции Идлиб обострилась 27 февраля, когда террористы, контролирующие территорию сирийской провинции, атаковали войска САР. Правительственная армия Сирии открыла ответный огонь, в результате погибли 36 турецких военных, которые вели наступление в рядах боевиков.