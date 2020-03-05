Большинство россиян собираются прийти на голосование по поправкам в Конституцию РФ

Москва, 5 марта. Почти 70% россиян собираются посетить голосование по внесению поправок в Конституцию РФ 22 апреля, 55% из них поддерживают внесение изменений в основной закон страны, свидетельствуют данные опроса, проведенного специалистами ВЦИОМ.

ВЦИОМ фиксирует, что все больше россиян узнают о предстоящем голосовании по поправкам в основной закон страны: если 12 февраля о голосовании слышали только 78%, к 3 марта их число выросло до 83%.

«Планируют принять участие в голосовании 67% россиян, при этом 41% выражают крайнюю степень уверенности в этом», — свидетельствуют результаты опроса.

Исследователи отметили, что число россиян, готовых прийти на голосование, выросло на 6 пунктов с 12 февраля. Однако каждый пятый пока не определился с окончательным решением (17%). Из тех, кто собирается посетить избирательные участки, 55% поддерживают предложенные изменения в Конституцию РФ.

«Поправки, предложенные для оценки респондентам, получили высокий уровень поддержки и важности (85%-97%)», — сообщили в ЦИОМ.

Больше всего респондентам понравились инициативы, направленные на обеспечение государством доступности медобслуживания (97%), обеспечение государством соцподдержки детям (96%), принятие МРОТ не менее величины прожиточного минимума (95%), ежегодная индексация пенсии (94%) и другие.

В начале года президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о поправках в конституцию. В нижней палате парламента поддержали идею провести голосование 22 апреля, сделав этот день нерабочим.

5 марта комитет ГД по госстроительству и законодательству рекомендовал принять законопроект о поправке к Конституции РФ в основном (втором) чтении. Комитет завершил работу над поправками и «публичная стадия закончилась». На заключительном заседании комитета было рассмотрено 87 предложений. В общей сложности на его рассмотрение поступило порядка 390 поправок.

Второе чтение по документу пройдет в Госдуме 10 марта, передавал RT.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова объяснила, почему невозможно вынести на голосование отдельно взятую поправку в конституцию. Памфилова указала, что если бы поправок было три-четыре, то это все проще сделать. Однако когда предложений много, то «это технологически немыслимо» вынести в бюллетень, указала Памфилова. Она подчеркнула, что бюллетень для голосования по поправкам не может быть целой книгой.

По ее словам, у россиян есть возможность внимательно ознакомиться со всеми поправками, подумать и решить для себя, что перевешивает, передавала «Газета.ру».