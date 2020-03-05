Татьяна Яковлева: России нужны управленцы. ФАН-ТВ

Такое заявление сделала Татьяна Яковлева, первый заместитель министра здравоохранения России в ходе финала конкурса «Лидеры России». По ее словам, нашей стране не хватает главных врачей, профессиональных управленцев, региональных министров.

«Кадры решают все. Да, нам не хватает участковых педиатров, терапевтов, специалистов. Но в национальных проектах здравоохранения это все продумано. Но нам нужны управленцы. Профессионалы. Лидеры в здравоохранении, которые могут контактировать, убедить, повести за собой, и главное — принять на себя ответственность за результат. Вот таких не хватает», — говорит Яковлева.

Она также заявила, что Россия способна войти в список стран с продолжительностью жизни 80+.

«Сегодня посмотрела на ребят, и думаю: нет, у нас все получится, и мы выполним поручение президента, чтобы Россия вышла в лидеры, в десятку по продолжительности жизни 80+», — заявила она.

По итогам конкурса в суперфинал вышли 10 человек из 9 регионов. Все они примут участие в суперфинале конкурса «Лидеры России» в Сочи.

Напомним, «Лидеры России» — конкурс управленцев, проводимый автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей». Она была создана в 2018 году по инициативе президента России,

Задача конкурса — поиск и подготовка управляющих кадров со всей территории Российской Федерации.