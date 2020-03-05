Путин и Эрдоган заключили новое соглашение по Идлибу вопреки провокациям боевиков

Россия и Турция смогли найти возможность урегулирования напряженной обстановки в Идлибе после 6 часовых переговоров Путина и Эрдогана. Подробности принятого соглашения читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Сегодня в Москве состоялись переговоры российского лидера Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом об эскалации напряжения в сирийском Идлибе.

Как известно, с инициативой проведения встречи выступил сам Эрдоган на фоне обострения конфликта на северо-западе Сирии. Глава Турции прибыл в российскую столицу вместе с делегацией, которая также приняла участие после завершения переговоров лидеров двух стран тет-а-тет.

Обратим внимание, что переговоры Путина и Эрдогана наедине продолжались 2 часа 40 минут, после к главам России и Турции присоединились уже члены делегаций, для более предметного разговора.

Приветственные речи в начале встречи лидеров двух стран были довольно вежливыми, однако политики обошлись без традиционных обращений «дорогой друг». Как заметил Эрдоган, он верит, что предпринятые сегодня шаги и принятые решения облегчат напряженную ситуацию в Идлибе. Путин же сообщил, что необходимо сделать все, чтобы не допускать обострения конфликта в Идлибе, который сказывается на российско-турецких отношениях.

Переговоры между странами проходили более шести часов, по итогу которых были достигнуты соглашения.

Переговоры на фоне войны

До начала переговоров между Путиным и Эрдоганом на северо-западе Сирии наблюдалось своеобразное затишье, хотя до этого вооруженные группировки регулярно обстреливали позиции Сирийской арабской армии (САА), используя для этого и турецкую артиллерию.

Однако, как только началась встреча, начали появляться сообщения об атаках со стороны боевиков. В частности, об обстрелах стратегически важного города Секариб, который накануне был вновь отбит у террористов, сообщал военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Также сообщалось об атаки террористов на деревню Дадих, которая расположена под Серакибом.

Фактически, атака боевиков в Серакибе продолжалась все время, пока Путин и Эрдоган проводили переговоры. Очевидно, что вооруженные бандформирования пытались захватить стратегический пункт, который позволил бы им вновь контролировать трассу М5 «Хама – Алеппо».

Напряженная обстановка была и недалеко от Алеппо, который правительственные силы накануне полностью взяли под контроль, впервые за все время конфликта. На фоне продолжающихся боев и обстрелов на Анаданском плато, подразделения Вооруженных сил Турции, незаконно находящиеся на сирийской земле, решили развернуть новый наблюдательный пункт в городе Кафр Насих на западе провинции Алеппо.

Достигнутые новые договоренности

По итогу сегодняшней длительной встречи Россия и Турция смогли добиться новых договоренностей по решению конфликта в сирийском Идлибе. Москва и Анкара выступили с тезисом необходимости политического урегулирования идлибского вопроса, для чего необходимо выполнение как прошлых, так и новых соглашений.

Федеральное агентство новостей (ФАН) обсудило достигнутые соглашения с экспертом Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андреем Кошкиным.

Согласно представленному документу, первым делом стороны договорились о прекращении боевых действий по существующей линии соприкосновения с 00:01 6 марта 2020 года

«Стороны в своем приветственном обращении сразу отметили главную проблему, которую они хотят решить – продолжение боевых действий в Идлибе. Это и было достигнуто и принято консолидированное решение», — отметил Кошкин.

В заключение стороны договорились о начале 15 марта совместного патрулирования по трассе М4 от населенного пункта Тронбе, что недалеко от Серакиба, до населенного пункта Айн аль-Хабр.

Как заметил Кошкин, боевики неоднократно нарушали движение по этой ключевой трассы, поэтому совместное патрулирование прежде всего обеспечит безопасное движение по этому направлению.

«Это чрезвычайно важный пункт, уже в интересах официального Дамаска. Надо понимать, что после сочинского меморандума 2018 года у России и Турции есть хороший опыт совместного патрулирования», — замечает собеседник ФАН.

Также планируется создание коридора безопасности на 6 километров к северу и 6 километров к югу от трассы М4. Конкретные параметры будут согласованы в течение ближайших 7 дней.

По мнению Андрея Кошкина, это технический пункт соглашения, но также очень важный. Поскольку необходимо обозначить границы, которые нужно соблюдать в интересах безопасности движения по этой чрезвычайно важной транспортной артерии Сирии.

«Я думаю эту позицию также совместно согласовали, и на сегодняшний день она определяет в целом дальнейшее движение по данной трассе», — говорит Кошкин.

Россия и Турция заинтересованы в продолжении сотрудничества в рамках астанинского формата.

«Очень важно, что достигнуто соглашение о приостановке боевых действий. Это позволит сесть за стол переговоров для того, чтобы в дальнейшем определять позиции стороны и согласовать их в интересах обеспечения мира на северо-западе Сирии», — заключает Кошкин.

Невыполненные обязательства

Осенью 2018 году Россия и Турция уже подписывали соглашение по урегулированию конфликта в сирийском Идлибе. Однако несмотря на громкие заявления, Анкара в реальности не стала выполнять обязательства, которые она на себя взяла. Более того, Турция действовала в разрез некоторым пунктам сочинского соглашения, оказывая прямую поддержку вооруженным группировкам на северо-западе Сирии, которые включали в себя и всемирно известных террористов «Хайят Тахрир Аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»1, запрещенная в РФ), ставшая главной протурецкой силой в Идлибе.

Кроме того, что Турция вопреки прописанному пункту о необходимости борьбы с терроризмом, оказывала поддержку боевикам, Анкара также отказалась обеспечивать разграничение вооруженных группировок с отводом крупнокалиберного вооружения на безопасное расстояние от линии соприкосновения. Невыполненным оказалось и обязательство Анкары относительно обеспечения до конца 2018 года безопасного движения по трассам М4 и М5.

Согласно официальной позиции Москвы и экспертов, с которыми ранее побеседовало Федеральное агентство новостей, именно невыполнение Турцией своих обязательств привело к эскалации напряженности в Идлибе.

Идлибский вопрос

Ситуация в Идлибе накалилась на фоне вынужденного возобновления сирийской армией военной операции «Заря в Идлибе», которая должна была прекратить регулярные обстрелы мирных жителей и позиций САА со стороны боевиков, вопреки перемирию.

Турция выступила против ликвидации террористов, начав оказывать прямую помощь боевикам. Ранее Федеральное агентство новостей уже писало о поставках турецкой бронетехники вооруженным группировкам. Однако на фоне успешного продвижения САА в Идлибе, турецкие военные стали принимать прямое участие в нападениях на позиции сирийской армии.

Новый этап эскалации произошел после гибели 36 турецких военных, находившихся на позициях террористов «Хайят Тахрир Аш-Шам», в результате ответного огня САА 27 февраля. В качестве ответа Турция решила начать 1 марта операцию против сирийских сил в Идлибе под названием «Щит весны».

1 Организация запрещена на территории РФ.