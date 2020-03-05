Милонов оценил решение отменить ПМЭФ из-за коронавируса

Оргкомитет Петербургского международного экономического форума принял решение не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за вспышки эпидемии коронавируса. Однако эта мера вполне могла оказаться преждевременной, считает депутат Государственной думы Виталий Милонов. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил в необходимости проверки того, была ли отмена главного делового события года для города на Неве согласована с руководством страны.

«Я считаю, что отменить проведение форума можно было бы в любой момент, а вот если впоследствии выяснится, что эта эпидемия не так страшна, как ее малюют интернет-блогеры, то снова запустить подготовку к ПМЭФ будет очень тяжело. Мне кажется, что тут, может быть, также были задействованы некие рычаги влияния, которые использовали коронавирус как инструмент для того, чтобы форума не было», — считает собеседник ФАН.

Парламентарий отметил, что ПМЭФ часто заканчивается заключением масштабных сделок, которые в 2020 году могут теперь и не произойти.