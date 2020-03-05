Боксер Татьяна Дваждова выходит на ринг только с мужчинами. ФАН-ТВ

Татьяна Дваждова приняла участие в конференции «Международный женский день как символ чего? Феминизма, социализма, сексизма?». Ее провели в Медиагруппе «Патриот».

Девушка-боксер рассказала о своей спортивной карьере. За ее плечами уже 17 боев, причем все они исключительно с мужчинами. Татьяна согласна выходить на ринг только с представителями сильного пола, ведь женщин «слабым» она не считает.

«Я изначально, когда пришла в спорт, отказывалась признавать себя слабее мужчин, сказала, что хочу участвовать со всеми. В результате я сталкивалась и сталкиваюсь и сейчас с травлей, с оскорблениями. Я могу привести пример, я приехала на соревнования на любительские, в этом же зале я уже участвовала причем под видом Владимира, я выиграла бой там. Спустя год я приехала как Татьяна, хотела поучаствовать, мне отказали, сказали, что женщины должны быть слабее мужчин и я должна уехать», — рассказала Татьяна Дваждова.

Работает Татьяна грузчиком. Жалуется, что сталкивается в этой сфере с притеснениями. Рассказывает, что многие люди отказываются от заказа, когда узнают, что к ним едет женщина. 8 Марта рассматривает как день борьбы за права женщин.