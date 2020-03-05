Курс евро поднялся выше 75 рублей

Москва, 5 марта. Вечером 5 марта курс евро по отношению к рублю резко поднялся. По состоянию на 20.58, европейская валюта торговалась 75,8 рубля за евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Примечательно, что ранее подобные показатели наблюдались лишь в начале весны 2019 года. Резкий рост валюты начался с вечера четверга. На сегодняшний день доллар торгуется на уровне 67,6 рубля, прибавив 1,4%. Кроме того, индекс Московской биржи снизился на 1,63%.

Напомним, ранее вспышка коронавируса вызвала падение спроса на нефть в КНР. По данным директора Центра энергетических исследований Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ Вячеслава Кулагина, спрос на нефть в Китае упал примерно на 20%.