Сирия, 6 марта. На севере Алеппо в городе Джандарис взорвался заминированный мотоцикл, брошенный на рынке. В Идлибе с 6 марта будет введен режим прекращения огня. Системы ПВО перехватили израильские ракеты в Хомсе и Эль-Кунейтре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: совершили попытку продвинуться на северо-восток Латакии, в Алеппо сбили БПЛА ВС Турции, под Серакибом отразили контрнаступление «Джебхат аль-Ватании лил-Тахрир», на юге Идлиба вернули танк.

ВС Турции и союзные силы: уничтожили систему ПВО правительственной армии на юге Идлиба и потеряли одного военнослужащего, в Алеппо лишились другого беспилотника, который был подбит САА.

«Сирийская национальная армия» (СНА): открыла огонь из минометов по укреплениям сирийской армии на северо-востоке Латакии, вернулась на прежние позиции у деревни Тель-Раким к западу от Алеппо, якобы остановила наступление правительственных сил у высоты Аз-Завия на востоке Хамы.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в вылазке на востоке Дейр-эз-Зора, в Хомсе атаковало подразделение САА.

«Демократические силы Сирии» (SDF): совершили вылазку на севере Алеппо и подорвали самодельную бомбу у КПП протурецких сил, подозреваются в минировании мотоцикла в Джандарисе, провели рейд в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции и союзные силы: ведут огонь по опорным пунктам сирийской армии на западе Алеппо, уничтожили РСЗО

«Хайят Тахрир аш-Шам»: открыла огонь из артиллерии по позициям сирийской армии у шоссе М-5 в Идлибе.

Провинция Дамаск

К западу от столицы Сирии города Дамаск неизвестные боевики совершили нападение на КПП правительственных сил. Как сообщает новостное агентство Syria Call, около полуночи группа вооруженных людей совершили вылазку в поселке Закия, обстреляв заставу «аз-Зайти», где базируются военнослужащие 7-ой дивизии Сирийской арабской армии (САА). При обстреле ни один из солдат не пострадал. Пока ни одна из антиправительственных группировок не взяла на себя ответственность за нападение на блокпост.

Провинция Латакия

Как сообщает агентство Step News боевики «вооруженной оппозиции» ударили по позициям сирийской армии и союзных ополчений в районе деревни Аль-Хадад на севере провинции Латакии и заявили позднее, что им удалось затормозить наступление армии. Во второй половине дня «Сирийская национальная армия» открыли огонь из минометов по местам дислокации правительственных сил у деревни Айн-Кансар, Ард-аль-Вати и у подножья горы Аль-Акрад, в результате чего семь военнослужащих пострадали. Боевики также понесли потери, когда подразделения САА открыло ответный огонь по опорным пунктам группировки. От полученных ран скончались четверо.

Провинция Алеппо

Ночью продолжались бои между сирийской армией и «Хайят Тахрир аш-Шам» в окрестностях поселка Шейх-Акиль. Как передает военно-аналитический Twitter-канал Not Woofers, турецкая армия поддержала боевиков и открыла огонь из РСЗО. САА открыла огонь из артиллерии по позициям террористов на подступах к городу Дарат-Изза и деревни Аль-Джина. Позже в окрестностях был сбит турецких дрон.

Как сообщает портал Baladi News, на востоке провинции турецкие военнослужащие приступили к сооружению нового наблюдательного пункта в районе деревни Кафр-Насих. «Сирийская национальная армия» вернула прежние позиции у населенного пункта Тель-Раким после перестрелки с правительственными силами и отрядами «Хезболлы».

В зоне контроля протурецких группировок в центре города Джандарисвзорвался заминированный мотоцикл. Как сообщает новостное агентство Halab Today, транспортное средство было брошено на рыночной площади. По предварительным данным, пострадало несколько человек. Боевики «Сирийской национальной армии» оцепили квартал. В установке мины подозревают боевиков «Освободительных сил Африна» (связанная с «Отрядами народной самообороны» группировка). Позднее курдские боевики подбросили кустарную бомбу на блокпост протурецких сил в районе города Африн – Бербен. Взрыв причинил незначительный материальный ущерб.

Провинция Хомс

На востоке провинции террористы «Исламского государства» совершили вылазку у населенного пункта Эс-Сухне. Как передает источник в сети Twitter (Nabel_othman023), отмечаются боестолкновения сирийских военнослужащих и «спящих ячеек» ИГ1.

По данным портала Step News, ВВС Израиля совершили рейды в провинциях Эль-Кунейтра и в Хомсе. Местные источники сообщили о мощных взрывах в районе поселения Ад-Дабаа. Позднее поступили уточнения о том, что под удар попала крупная база «Хезболлы» и учебный центр и склады боеприпасов проиранского ополчения Корпус Стражей Исламской революции. Системы ПВО были приведены в полную готовность. Как передает источник в сети Twitter, системам удалось перехватить значительную часть выпущенных ракет. Как передает радио Sputnik, атаку была совершена с территории оккупированных Израилем Голанских высот и из воздушного пространства Ливана. Тель-Авив пока что никак не комментирует причастность к нападению на позиции «Хезболлы» и КСИР.

Провинция Дейр-эз-Зор

В районе города Меядин на пути следования конвоя сирийской армии и союзных отрядов «Ливы Фатимиюн» взорвалась придорожная бомба. По данным источников, автомобиль наехал на мину, погибли пять военнослужащих и членов ополчения, еще несколько человек получили ранения. Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за подрыв.

Курдские боевики провели рейды в деревнях Джабар и Гараниж, о чем также сообщает источник. После обыска в домах, боевики попытались задержать местного жителя, который сумел скрыться. Имя подозреваемого - Халиф Аль-Муса, в его доме были обнаружены боеприпасы и оружие.

Позже SDF провели совместный рейд с силами международной коалиции во главе с США в деревне Аль-Тагих. Были арестованы один гражданский и его десятилетний брат. Второй брат подозреваемого, несовершеннолетний мальчик, попытался спрятаться на время рейда в бочке и захлебнулся. Задержанным не были предъявлены обвинения, боевики вывезли их из города.

Как передал новостной портал Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), боевики, предположительно принадлежащие к «спящим ячейкам» «Исламского государства» совершили вылазку в городе Хаджин, где открыли огонь по гражданскому лицу. Пострадавший мужчина был доставлен с серьезными ранениями в городскую больницу, боевики последовали за ним и застрелили его в палате

Провинция Идлиб

Утром в ходе столкновения у города Серакиб военнослужащие сирийской армии отбили у «Хайят Тахрир аш-Шам» ранее захваченный ими танк Т-90. «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» предприняла ночью попытку прорвать линии обороны правительственной армии у Серакиба и вернуться на прежние позиции, но наступление группировки был отброшено к начальным позициям. Боевики понесли потери в личном составе и боевой технике, но продолжают вести огонь из артиллерии по трассе М-5 и позициям сирийской армии.

В настоящее время подразделения двигаются к городу Найраб и Сафухан в окрестностях горы Аз-Завия. Тяжелая артиллерия САА работает по укреплениям боевиков у деревень Сармин и Каминас. ВВС Сирии нанесли точечные удары по опорным пунктам «Хайят Тахрир аш-Шам» у поселков Аль-Бара, Ихсим, Кансафра и Сафухан, как передает портал Masar Press Net.

Во второй половине дня сирийская армия потеряла танк у поселка Каукаба к востоку от Идлиба. Как передает источник в сети Twitter (Sahelshami), боевики «Сирийской национальной армии» ударили по позициям сирийской армии ракетами, одна из них подбила боевую машину.

У поселений Кафр-Дадих и Кафр-Бетих боевики СНА обстреляли из артиллерии позиции армии Башара Асада. Турецкий БПЛА нанес удар по укреплениям правительственных сил у города Кафр-Набель, уничтожив пулеметную установку и систему ПВО «Панцирь-1».

Президент РФ Владимир Путин принял в Москве делегацию из Анкары во главе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По итогам шестичасовых переговоров, президенты РФ и Турции согласовали совместный документ по урегулированию конфликта в Сирии и пришли к соглашению о прекращении боевых действий в Идлибской зоне деэскалации с 00.00 6 марта. После прекращения боевых действий, с 15 марта военная полиция Турции и РФ будет патрулировать территорию по маршруту, пролегающему по трассе М-4.

Провинция Хама

«Сирийская национальная армия» заявила, что остановила продвижение правительственных сил к поселку Аз-Зияра и Аль-Анкави, а также нанесла ракетные удары по подразделениям САА, убив и ранив нескольких военнослужащих.

Приближенные к боевикам СНА ресурсы распространили сообщение о ранении бригадного генерала 25 дивизии специального назначения (бывшие «Силы Тигра») Сухейля аль-Хасана в результате авиаудара турецкого беспилотника у деревни Камхана на севере провинции. Официального подтверждения информации о ранении генерала не поступало. Отметим, что сутками ранее медиаактивисты уже публиковали сообщения о тяжелом ранении командира спецназа, однако позже поступили опровержения. Пострадавшим при обстреле оказался Али Таха - командир одноименной штурмовой группы из состава «Сил Тигра», который получил ранения руки и ноги, которые не угрожают его жизни.

1 Организация запрещена на территории РФ.