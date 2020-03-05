Борисова поддержала дочь Успенской в споре с «авторитарной» матерью

Москва, 5 марта. Телеведущая Дана Борисова поддержала дочь исполнительницы шансона Любови Успенской Татьяну Плаксину в споре с матерью. Борисова отметила, что у нее очень много общего с Плаксиной.

По словам ведущей, ей удалось лично пообщаться с Плаксиной. Выяснилось, что у Борисовой с дочерью Успенской много общего. Обе девушки проходили лечение от наркозависимости в одной клинике на тайском острове Самуи.

Борисова призналась, что тоже много конфликтовала со своей матерью, поэтому сочувствует Плаксиной. Ведущая добавила, что посмотрела интервью Успенской, которое она дала Ксении Собчак, и нашла в дочери певицы родственную душу. При этом исполнительницу Борисова назвала «авторитарной» матерью.

«Я все равно за молодежь. Тем более у меня ситуация схожая с Таней [Плаксиной]. У нее тоже наркотическая зависимость, и она со мной в одном центре была. Успенская мне кажется слишком авторитарной. Давит на нее», — заявила Борисова.

Ведущая считает, что Успенской удастся помириться со своей дочерью. Однако певица должна сама сделать первый шаг как более мудрый и опытный человек, пишут Dni.ru.

В программе «Звезды сошлись» на НТВ дочь Успенской Татьяна Плаксина рассказала о подробностях жизни со своей матерью. Она призналась, что в ее семье давно назрел конфликт. Татьяна утверждает, что мать запирала ее на ключ и душила. По словам самой Успенской, эти заявления были сделаны под давлением редакторов программы.

Позже Успенская заявила, что находится в предынсультном состоянии. Певица призналась, что очень болезненно переживает семейный конфликт. Ранее стало известно, что Плаксина может принять участие в съемках новых телевизионных передач, посвященных ее отношениям с матерью. В США за ней «охотятся» стрингеры, нанятые российскими телевизионщиками. Девушке предложили 1 млн рублей за резонансное интервью о матери.