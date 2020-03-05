В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Москва, 5 марта. Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19. Соответствующий указ опубликован в четверг на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

«В связи с угрозой распространения в городе Москве новой коронавирусной инфекции <…> ввести на территории города Москвы режим повышенной готовности», — говорится в документе.

Согласно указу, граждане, посетившие страны, где зафиксировано распространение коронавируса, должны сообщать о своем возвращении в страну. Тем, кто вернулся из Китая, Южной Кореи, Ирана, Франции, Германии или Испании следует «обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ».

В своем личном блоге Собянин уточнил, что постановление об изоляции на дому получают только граждане, прибывающие из Китая, Южной Кореи и Ирана. При необходимости, московские врачи выдают им больничные листы прямо в аэропорту.

Градоначальник подчеркивает, что при недомогании нельзя вызывать врача на дом или идти в поликлинику.

«Следует позвонить по телефону горячей линии Департамента здравоохранения 8–495–870–45–09. Специалисты примут заявку, и в течение двух дней курьер доставит больничный лист на дом», — написал Собянин.

В четверг стало известно, что в России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом. Заболевший – гражданин Италии, прилетевший в Россию 29 февраля, передавала «Газета.ру». На данный момент в России зафиксировано семь случаев заражения коронавирусом.

В московской мэрии сообщили, что столичный общественный транспорт проходит ежедневную дезинфекцию с целью недопущения распространения вирусов, передавал RT. Помимо влажной уборки, при заходе состава в депо проводится кварцевание.