Асад назвал мертворожденным планом «сделку века» Трампа

Дамаск, 5 марта. Представленный президентом США Дональдом Трампом план по урегулированию палестино-израильского конфликта, известный как «сделка века», является частью предвыборной кампании нынешнего главы Белого дома. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад.

Сирийский лидер отметил, что Трамп всегда «делает то, что выгодно его личным интересам, связанным с выборами». При этом американский президент не думает об интересах США или глобальной стабильности.

«Что касается сделки века: она была предложена в это время исключительно ради грядущих выборов в США. Это бессмысленная и пустая мысль, которая в случае реализации будет не вредящей, а просто разрушительной для Ближнего Востока и мирного процесса, запущенного в начале 90-х годов 20 века», — сказал Асад в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, так называемая «сделка века» является мертворожденным планом, который Трамп будет использовать в пропагандистских целях в ходе президентской гонки.

«После выборов мы, возможно, мы не услышим ничего о «сделке века»: ровно до следующих выборов. Тогда на следующих выборах появится новая «сделка века», еще хуже», — подчеркнул Асад.

Напомним, 28 января глава Белого дома представил план по урегулированию палестино-израильского конфликта. По словам Трампа, реализация плана увеличит территорию палестинского государства, а его столица будет размещена в Восточном Иерусалиме.

Палестинцы и ряд арабских государств подвергли критике инициативу Трампа, настаивая на признании палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.