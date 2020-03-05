حصاد اخبار ليبيا في 5 مارس/آذار: قوات المشير حفتر تحبط محاولة لاختراق قواتها في العزيزية والمسماري يناشد الشعب التركي

ليبيا. أحبط الجيش الوطني الليبي محاولة لاختراق قواته في العزيزية، وحث المسماري سكان تركيا على عدم البقاء غير مبالين بجرائم الرئيس التركي في شمال إفريقيا.

الجيش الوطني الليبي يناشد الشعب التركي

دعا اللواء أحمد المساري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي الشعب التركي إلى الانتباه إلى الجرائم التي يرتكبها رئيسهم رجب طيب أردوغان في ليبيا وحول العالم.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي "نريد أن نقول للمعارضة و شعب تركيا، انظروا إلى الجرائم التي يرتكبها أردوغان في ليبيا، يجب عليكم معرفة ما يفعله في ليبيا وحول العالم".

ونوه اللواء أحمد المسماري ، إلى أن الرئيس التركي هو الذي نقل الجماعات المسلحة من محافظة إدلب السورية إلى الأراضي الليبية.

المسماري: شاهدنا بسعادة الشجار في البرلمان التركي

صرح اللواء أحمد مساري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي للصحافيين "بعد تدخل تركيا في الشؤون الليبية، كان من دواعي سرورنا رؤية شجار في البرلمان التركي".

استذكر ميسماري أن "الآلاف من الإرهابيين وصلوا إلى ليبيا عبر تركيا".

وأضاف المسماري "لقد شاهدنا بسعادة بينما الإخوان المسلمون (المحظور في روسيا) يتشاجرون مع المعارضة في البرلمان التركي".

الجيش الوطني يحبط محاولة اختراق العزيزية

أبلغ مستخدمي فيسبوك عن محاولة لاختراق منطقة العزيزية من قبل حكومة الوفاق الوطنية الليبية.

وتفيد التقارير أن قوات الجيش الوطني الليبي تمكنت من صد الهجوم الذي شنه مقاتلو حكومة الوفاق الوطني، وهذه المرة عن طريق مرتزقة من تشاد، واعتقلت أيضا العديد منهم.

في وقت سابق، نشرت قناة "الأخبارية" مقطع فيديو على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث أعترف سجناء الجيش الوطني الليبي كيف قام مقاتلو ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي بتجنيدهم من أجل القتال ضد قوات خليفة حفتر، حيث قال أحد الأسرى إنه كان يعمل في منطقة العزيزية قبل أن يُمنح "وظيفة ثانية" براتب شهري قدره ثلاثة آلاف دينار ليبي.

الجيش الوطني الليبي يسقط 6 طائرات مسيرة

قال اللواء أحمد المساري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، إن مقاتلي الجيش الوطني الليبي أسقطوا ست مركبات جوية تركية بدون طيار في يوم واحد.

وقال المسماري "أسقطت قواتنا 6 طائرات مسيرة تركية في يوم واحد."

وتجدر الإشارة إلى أن الجنود الأتراك الذين أرسلتهم أنقرة إلى ليبيا لمساعدة نظام الاحتلال العميل فايز سراج والمتشددين الموالين لتركيا أسسوا قاعدة عسكرية في مطار معيتيقة وكثيرا ما يطلقون النار من هنا على مواقع الجيش الوطني الليبي. وعلى الرغم من الاستفزازات المنتظمة التي تقوم بها الجماعات المسلحة غير الشرعية التابعة لحكومة الوفاق الليبية، فإن هذه البنية التحتية لا تزال تستخدم من قبل "حكومة" طرابلس لاستقبال الرحلات الجوية المدنية، ومن الواضح أن الإرهابيين يستخدمون الركاب على متن الطائرات التي تصل إلى معيتيقة كدروع بشرية.

الجيش الوطني الليبي يقبض على مرتزق سوري

قبض الجيش الوطني الليبي على القائد الميداني لواحدة من مفارز الماشية السوريين في طرابلس، وفي الفيديو، يعترف بأنه من حلب.

بالإضافة إلى ذلك، أكد موقع "المرصد الليبي"، نقلا عن مصادره، تقارير عن سقوط عدد من الجرحى بين السكان المدنيين نتيجة لقصف بمدافع الهاون في طرابلس من قبلقوات حكومة الوفاق الوطني الليبية.