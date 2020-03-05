Сирия, 5 марта. Режим прекращения огня в Идлибе. В Дейр-эз-Зоре террористы «Исламского государства»1 убили члена гражданского совета. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: совершили попытку продвинуться на северо-восток Латакии, в Алеппо сбили БПЛА ВС Турции.

ВС Турции и союзные силы: уничтожили систему ПВО правительственной армии на юге Идлиба и потеряли одного военнослужащего, в Алеппо лишились другого беспилотника, который был подбит САА.

«Сирийская национальная армия» (СНА): открыла огонь из минометов по укреплениям сирийской армии на северо-востоке Латакии.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в вылазке на востоке Дейр-эз-Зора в зоны контроля курдских боевиков.

«Демократические силы Сирии» (SDF): совершили вылазку на севере Алеппо и подорвали самодельную бомбу у КПП протурецких сил.

Провинция Латакия

В северо-восточной части провинции продолжились столкновения между отрядами боевиков так называемой «вооруженной оппозиции» и правительственными силами. Как передает новостное агентство Step News, «Сирийская национальная армия» открыли огонь из минометов по позициям Сирийской арабской армии (САА) у холма Абу-Асьяд и деревнях Айн аль-Кантара и Ард-аль-Вата. Боевики также заявили, что остановили атаку сирийской армии у поселка Аль-Хадад у северных склонов Курдских гор.

Провинция Алеппо

Как передает новостной агентство Halab Today TV, в районе города Дарат-Изза сирийские военнослужащие сбили турецких беспилотник.

Новое нападение совершено на протурецких боевиков на севере Алеппо в районе операции «Щит Евфрата». Курдские боевики из состава «Сил освобождения Африна» совершили вылазку в окрестности города Африн и подорвали самодельную бомбу у блокпоста в районе Бербен, как передает новостной портал Rojava Network. Информации о пострадавших среди охраны блокпоста не поступало. Напомним, что сегодня также в зоне контроля протурецких сил городе Джандарис, неизвестные подорвали на рыночной площади мотоцикл, в результате чего пострадали несколько человек.

Провинция Дейр-эз-Зор

Очередное нападение неизвестных боевиков произошло на востоке Дейр-эз-Зора. Как передает новостной портал Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), боевики, предположительно принадлежащие к «спящим ячейкам» «Исламского государства» совершили вылазку в городе Хаджин, где открыли огонь по гражданскому лицу. Пострадавший мужчина был доставлен с серьезными ранениями в городскую больницу, боевики последовали за ним и застрелили его в палате. Убитый мужчина был членом гражданского совета Хаджина, имел связи в самоназванной городской администрации «Демократических сил Сирии» (SDF). По данным источника, это уже 146 пострадавший гражданский в зонах оккупации курдских боевиков. SDF потеряли при диверсиях «спящих ячеек» около трехсот боевиков и сотрудников сил внутренней безопасности «Асайиш».

Провинция Идлиб

У поселений Кафр-Дадих и Кафр-Бетих боевики «Сирийской национальной армии» обстреляли из артиллерии по опорным пунктам сирийской армии. Беспилотники турецкой армии были замечены в районе высоты Аз-Завия, после чего нанесли удар по укреплениям правительственных сил у города Кафр-Набель, как передает новостной портал Step News. В окрестностях Серакиба БПЛА также нанес удар по укрепленным огневым точкам армии и уничтожил пулеметную установку и систему ПВО «Панцирь-1».

Согласно заявлению мэрии турецкого города Газиантепа, в ходе боевых действий в Идлибе скончался турецкий контрактник Энес Кайа, уроженец Газантипа. Место и обстоятельства гибели контрактника не приводятся.

Президент РФ Владимир Путин принял в Москве делегацию из Анкары во главе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По итогам шестичасовых переговоров, президенты РФ и Турции согласовали совместный документ по урегулированию конфликта в Сирии и пришли к соглашению о прекращении боевых действий в Идлибской зоне деэскалации с 00.00 6 марта. После прекращения боевых действий, с 15 марта военная полиция Турции и РФ будет патрулировать территорию по маршруту, пролегающему по трассе М-4.

1 Организация запрещена на территории РФ.