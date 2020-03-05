Мельникова сравнила Матвиенко с Екатериной Великой, назвав ее политиком от бога

Тема равенства женщин и мужчин в общественном дискурсе не умолкает ни на минуту. И если до одних профессий женщин не допускают из принципа заботы о их нежном здоровье, то до других — из принципов целесообразности и гендерных предрассудков. Женщины в политике уже давно не являются редкостью — вспомнить только пример британского премьер-министра Маргарет Тэтчер, прозванную за свою жесткость «железной леди».

Однако данный типаж вдохновляет не всех представительниц прекрасного пола в России — в частности, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга и известная актриса Анастасия Мельникова заявила в интервью Федеральному агентству новостей после конференции «Международный женский день как символ чего? Феминизма, социализма, сексизма?» в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», что женщина должна быть прежде всего хранительницей домашнего очага, а уже потом профессионалом.

«Конечно, Тэтчер невероятно умный и талантливый человек, но, судя по тому, что я о ней читала, она так и не смогла совместить семейную жизнь с политической карьерой, — сказала собеседница ФАН. — А для меня важно, чтобы женщина в первую очередь была счастлива как жена и мать — у Тэтчер это явно не задалось».

По словам актрисы, намного сильнее ее, как политика, вдохновляет пример спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

«То, как она мыслит, разговаривает и в целом ведет себя — если вы проследите весь ее путь, то поймете, что она политик от бога. Однако это скорее исключение, чем правило — как, например, самая успешная императрица за всю историю нашей страны Екатерина Великая», — убеждена Мельникова.

Актриса уверена: типаж Екатерины Второй — единственный возможный для главы государства, представляющей «прекрасный» пол.

«Все потому, что у нее был мужской склад ума, — считает депутат. — А так я не вижу в России возможности и главное — нужности — появления в близкой исторической перспективе женщины-президента. Говорят, что «у войны не женское лицо» — так вот и у политики тоже».

По мнению Мельниковой, женщин в делах управления государством не должно быть больше, чем на данный момент.