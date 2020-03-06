Дивинский оценил идею Минфина о конфискации валюты в качестве борьбы с отмыванием денег

В Министерстве финансов России предложили разрешить конфискацию незаконно вывезенных денежных средств. Депутат Госдумы Игорь Дивинский поддержал инициативу ведомства и объяснил, как это поможет в судебных делах.

Согласно предлагаемым поправкам, конфискация будет разрешена в случае невозврата валютной выручки или переводов нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 УК). В настоящий момент закон позволяет конфисковать деньги и имущество, полученное незаконным путем.

«Предлагаемые законопроектом изменения позволят расширить область применения института конфискации как иной меры уголовно-правового характера на преступления, предусмотренные ст. 193 и 193.1 УК», — отмечается в пояснении к проекту.

Федеральная таможенная служба сообщила, что с 2013 года по первое полугодие 2019 года в России по данным статьям было заведено более 1,6 тыс. уголовных дел, а всего было известно о 4466 подобных преступлениях.

Тем не менее часть экспертов считает, что конфисковать выведенную валюту нелегко, так как для этого будет необходимо разрешение другого государства. Получить его будет сложно, потому что вывод денег, полученных легальным путем, во многих странах не считается преступлением. Первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Игорь Дивинский прокомментировал возможные сложности реализации инициативы Минфина.

«По всей видимости, есть договоренности и соглашения между государствами о такой возможности. Просто законодательно у нас это не было оформлено. Поэтому Минфин подает это как новеллу, для того, чтобы можно было реализовать эти возможности», — объяснил Дивинский в комментарии Федеральному агентству новостей.

Кроме того, парламентарий обратил внимание, что бывают ситуации, когда российский суд признает кого-то виновным, и, согласно действующему законодательству, его имущество подлежит конфискации.

«Но мы не можем конфисковать его, если нет такого соглашения, и нет в нашем законодательстве такой статьи. Поэтому я не думаю, что будут проблемы с другим государством. Я считаю это правильным, потому что в противном случае, при наличии подтверждающих документов, что это не чистые деньги, они пойдут в доход другого государства, но разве это лучше. Как можно потом возместить убытки, предъявленные в суде, если средства уже ушли за границу?» — спросил депутат.

Дивинский также рассказал, как предлагаемые Минфином поправки могут отразиться на борьбе государства с незаконным отмыванием денег.

«Эта зараза настолько распространилась по всей стране, что точечные меры ожидаемого результата не смогут принести. Хотя вода камень точит. По капельке, может, и дойдем до того, что станем жить честнее», — добавил политик.

Ранее сообщалось, что Центробанк планирует ввести новые основания для блокировки счета. В частности, предлагалось удалить из списка операции с высокими комиссиями или заградительными тарифами.

В свою очередь, руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев уверен, что контроль со стороны ФНС и ЦБ со временем будет только возрастать, но рискуют, в основном люди, которые работают в «серую».