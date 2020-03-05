Москва, 5 марта. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о введении режима прекращения огня в Сирии с 00.00 6 марта. Об этом глава Турецкой республики заявил по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

Главной темой переговоров Путина и Эрдогана стало обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб. Лидеры двух стран приняли документ, который призван положить конец страданиям мирного населения в Сирии.

Стороны договорились о введении режима прекращение всех боевых действий по существующей линии соприкосновения с 00.00 6 марта. Кроме того, стороны согласовали создание коридора безопасности протяженностью 6 километров к северу и югу от трассы М4 в Сирии. С 15 марта российские и турецкие военные продолжат совместное патрулирование вдоль трассы М4.

«С 00.00 6 марта будет введен режим прекращения огня», — заявил Эрдоган.

Ситуация в сирийской провинции Идлиб обострилась 27 февраля, когда террористы, контролирующие территорию сирийской провинции, атаковали войска САР. Правительственная армия Сирии открыла ответный огонь, в результате погибли 36 турецких военных, которые вели наступление в рядах боевиков.