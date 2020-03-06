За что арестовывают журналистов за рубежом? Николай Стариков и Алексей Тимофеев. ФАН-ТВ

Эстония, Турция, Франция, Латвия и десятки других государств притесняют представителей прессы, даже когда журналисты являются гражданами той страны, в которой работают. Такую непростую и острую тему подробно обсудили Николай Стариков и его гость — обозреватель радиоканала Sputnik Алексей Тимофеев — в новом выпуске программы «По-стариковски».

Работников СМИ арестовывают под надуманным предлогом, лишают аккредитаций. Российские масс-медиа позиционируют, как «пропаганду» и «спецслужбы». Почему это происходит и чего так бояться за рубежом, особенно на «демократическом Западе», где свобода слова в журналистике, казалось бы, единица безусловная.

Алексей Тимофеев и Николай Стариков рассказали о самых резонансных случаях последних лет, громких фейках и борцах с журналистами. Проанализировали работу информационного пространства в нашей стране и за рубежом. Кроме того, герои нового выпуска говорят о том, кто и зачем демонизирует Россию и все, что происходит в нашей стране.