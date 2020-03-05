Доказательства МОК и WADA о допинге в российском спорте могут признать несостоятельными

Москва, 5 марта. Доказательства МОК и WADA о применении российскими спортсменами допинга вероятно будут признаны несостоятельными. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы во физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Спортивный арбитражный суд приступил к рассмотрению апелляции российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Спортсменок лишили наград и запретили участвовать в соревнованиях пожизненно, передает издание «Политэксперт».

Суду предстоит установить, действительно ли подписи бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под показаниями о деле российских биатлонисток подлинные.

Если будет подтверждена их подделка, это кардинально изменит ситуацию. Дегтярев считает, что в таком случае в спортивные суды хлынет поток исков от российских спортсменов. Атлеты из РФ потребуют возвращения медалей и выплаты компенсаций.

Родченков настаивает на подлинности подписей, но российские и британские эксперты уже опровергли эти суждения. В данном ключе высказался и известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который считает, что экс-глава антидопинговой лаборатории подделал подписи. По мнению журналиста, биатлонистки из России смогут выиграть дело в суде и доказать свою невиновность, передавало Федеральное агентство новостей.