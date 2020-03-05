С начала года российскую базу «Хмеймим» в Сирии пытались атаковать 15 раз

Москва, 5 марта. Всего с начала года зафиксировано 15 атак на российскую авиабазу «Хмеймим», заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Москве.

«Продолжались атаки радикалов и на российскую базу «Хмеймим». 1 марта была предпринята очередная попытка поразить ее из реактивных систем залпового огня. Всего с начала года было зафиксировано 15 нападений на «Хмеймим», — сообщил Путин.

Российский президент обратил внимание на тот факт, что с начала года действующие в Идлибской зоне деэскалации боевики нарастили свою активность. Они на регулярной основе обстреливают как позиции сирийской армии, так и мирное население.

«Фактически боевикам удалось спровоцировать возобновление военных действий», — подчеркнул Путин.

Глава государства напомнил, что потери есть и со стороны турецкой армии. Он выразил соболезнования Эрдогану и передал слова сочувствия и поддержки родным погибших военных и всему турецкому народу.

Напомним, переговоры Путина и Эрдогана в Москве проходят на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе. 27 февраля боевики атаковали правительственные войска САР. В результате ответного огня со стороны сирийской армии погибли 36 турецких военных. Позднее стало известно, что погибшие турецкие военные находились в числе наступающих на позиции сирийской армии в Идлибе боевиков. В Минобороны РФ сообщили, что Анкара передала неверные координаты турецких подразделений.