Триполи, 5 марта. Военнослужащие Ливийской национальной армии (ЛНА) захватили в плен одного из полевых командиров сирийских террористов-наемников, привезенных в Ливию Турцией. Пойманный солдатами фельдмаршала Халифы Хафтара джихадист признался, что он прибыл на территорию североафриканского государства из Алеппо, расположенного на северо-западе Сирийской Арабской Республики (САР).

Стоит отметить, что за последнее время поступает все больше сообщений от мирных жителей ливийской столицы — Триполи — о бесчинствах наемников марионеточного «правительства» Файеза Сарраджа, привезенных турками из сирийского Идлиба. На территории североафриканского государства, оккупированной незаконными вооруженными бандформированиями ПНС, джихадисты ведут себя крайне агрессивно, поскольку чувствуют безнаказанность. Зачастую радикальные исламисты грабят и похищают местных ливийцев, требуя выкуп от их родственников.

Ради собственных геополитических интересов Анкара по-прежнему продолжает сотрудничать с преступным Правительством национального согласия, вопреки тем обязательствам по недопущению любого иностранного вмешательства во внутренние дела Ливии, которые были подтверждены представителями Турции на международной конференции в Берлине 19 января. Налаженные турецкими властями перевозки сирийских наемников морем и по воздуху на ливийскую территорию грозят возобновлением кровопролития и эскалацией напряженности в стране.

Ранее Федеральное агентство новостей более подробно рассказывало о нарушении Турцией международных договоренностей по урегулированию ливийского кризиса. Кроме того, Анкара продолжает игнорировать оружейное эмбарго Организации Объединенных Наций, введенное в 2011 году, поставляя боевикам ПНС боеприпасы, вооружения и боевую технику.