Путин уверен, что достигнутые с Эрдоганом договоренности помогут решить ситуацию в Идлибе

Москва, 5 марта. Российский президент Владимир Путин выразил уверенность в том, что достигнутые с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом договоренности, станут основой для урегулирования ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Ситуация в Идлибе обострилась 27 февраля. Террористы, контролирующие территорию провинции САР, атаковали армию Сирии, которая открыла ответный огонь. В результате погибли 36 турецких военных, которые наступали в боевых порядках террористов.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган 5 марта прибыл в Москву с рабочим визитом. Встреча с Владимиром Путиным прошла в Кремле. Стороны обсудили ситуацию в Идлибе и указали на необходимость ее урегулирования. Глава российского государства подчеркнул, что Москва не всегда согласна с Анкарой по оценкам происходящего в САР, однако в критические моменты найти точки соприкосновения удавалось.