Путин назвал визит Эрдогана в Москву подтверждением отношений РФ и Турции

Москва, 5 марта. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за решение приехать с визитом в Москву.

«Хочу поблагодарить господина президента за то, что он счел возможным приехать сегодня в Москву, подтвердить уровень наших отношений, хочу поблагодарить всех турецких коллег за напряженную, непростую, но конструктивную работу», ― заявил Путин по итогам переговоров с Эрдоганов в Кремле.

Российский президент отметил, что переговоры завершились позитивным результатом. Тесный личный контакт лидеров РФ и Турции позволяет найти общие подходы к решению международных проблем, добавил Путин.

В четверг в Кремле состоялась встреча лидеров России и Турции. Главной темой переговоров стало обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам переговоров Путин отметил, что принятые решения положат конец страданиям мирного населения в Сирии.

В итоговом документе говорится о введении режима прекращение всех боевых действий по существующей линии соприкосновения с 00.00 6 марта. Кроме того, стороны согласовали создание коридора безопасности протяженностью 6 километров к северу и югу от трассы М4 в Сирии. С 15 марта российские и турецкие военные продолжат совместное патрулирование вдоль трассы М4.

Ситуация в сирийской провинции Идлиб обострилась 27 февраля, когда террористы, контролирующие территорию сирийской провинции, атаковали войска САР. Правительственная армия Сирии открыла ответный огонь, в результате погибли 36 турецких военных, которые вели наступление в рядах боевиков.