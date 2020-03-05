Москва, 5 марта. Россия и Турция согласовали совместный документ по урегулированию в Сирии, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Москве.

В Москве завершились переговоры президентов России и Турции. Главной темой встречи стало обострение ситуации в Илибской зоне деэскалации в Сирии.

По итогам встречи Путин и Эрдоган согласовали совместный документ по урегулированию в Сирии. Документ разбит на три основных пункта.

Во-первых, достигнута договоренность о прекращении всех боевых действий по существующей линии соприкосновения с полуночи 6 марта.

Во-вторых, Россия и Турция создают коридор безопасности протяженностью шесть километров к северу и югу от трассы М4 в Сирии.

В-третьих, РФ и Турция с 15 марта начинают совместное патрулирование вдоль трассы М4.

Ситуация в сирийском Идлибе обострилась 27 февраля. Тогда боевики атаковали правительственные войска САР. В результате ответного огня со стороны сирийской армии погибли 36 турецких военных, которые вели наступление в рядах террористов. Позднее стало известно, что погибшие турецкие военные находились в числе наступающих на позиции сирийской армии в Идлибе боевиков. В Минобороны РФ сообщили, что Анкара передала неверные координаты турецких подразделений.

В воскресенье, 1 марта, Анкара объявила о проведении операции «Щит весны» на северо-западе Сирии. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что поводом для проведения операции стал удар Сирийской арабской армии (САА) по позициям террористов, в результате которого погибли десятки военных.