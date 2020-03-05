Степаненко заставила Петросяна «подвинуться» с праздничного эфира

Москва, 5 февраля. Елена Степаненко обошла своего коллегу и экс-мужа Евгения Петросяна. Она заставила «подвинуться» своего бывшего возлюбленного с прайм-тайма, став главной в эфирной сетке федерального телеканала.

По традиции, в выходные дни в честь 8 Марта в эфире идут юмористические передачи Петросяна и Степаненко. Главным локомотивом всегда был именно Петросян, тогда как его супруге доставались менее рейтинговые дни — 6 или 7 марта.

Как сообщает портал «Дни.ру», ситуация изменилась в этом году. 8 марта в эфир выйдет большой концерт Стапаненко «Ирония судьбы». Зрителям обещают шутки «от женщин и для женщин». Петросяну же выделили время только утром 7 марта.

Ранее СМИ сообщали, что Степаненко станет ведущей нового юмористического телешоу на «России 1». По некоторым данным, ее гонорар составит около миллиона рублей. Как передавала «Газета.ру», несколько каналов пытались заманить в свои эфиры юмористку, поскольку ее имя сейчас приносит много денег.

Степаненко в 2018 году развелась с Петросяном после более чем 30 лет брака. Недавно она рассказала, как всего за один год она сбросила 42 лишних килограмма. Артистка эффектно преобразилась на фоне развода. Она призналась, что раньше ее вес составлял 110 кг при росте 1,68 м. Спустя год Степаненко похудела до 68 кг.

Преобразившаяся комедиантка говорит, что на Петросяна зла не держит, все ему простила и сейчас относится к нему спокойно. Бывшая супруга Петросяна получила от него один миллиард рублей. Деньги пародист якобы перевел ей несколькими траншами в конце 2017 года. Сейчас юмористы делят общее имущество.