Путин заявил, что Россия не всегда согласна с Турцией по оценкам происходящего в Сирии

Москва, 5 марта. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не всегда согласна с Турцией по оценкам происходящего в Сирии, но в критические моменты сторонам удавалось находить точки соприкосновения.

Как заметил Путин, находить общие подходы к решению важных проблем Москве и Анкаре помогает личный контакт лидеров двух государств.

На прошлой неделе резкое обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб, где боевики, держащие под контролем территорию, развернули наступление против войск САР. В результате ответной атаки сирийских военных погибли десятки военнослужащих Турции, которые находились в рядах боевиков.

В четверг в Москве состоялись переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.