Рестораторы и отельеры Москвы призвали СМИ прекратить панику по поводу коронавируса

Москва, 5 марта. На пресс-конференции «Коронавирус: деятельность отелей и гостиниц в новых условиях» в Москве коммерсанты подвергли жесткой критике российские СМИ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров заявил, что паника по поводу эпидемии коронавируса не имеет реальных оснований и виноваты в ней СМИ. По его мнению, вспышки разновидностей гриппа, которые происходят на Земле каждый год, гораздо опаснее, чем коронавирус COVID-19.

«Мы сталкиваемся с эпидемией каждый год и каждый год выполняем все рекомендации для защиты посетителей. Иногда вспышка эпидемии выкашивает до 50% прибыли. Мы готовы к этому. Работники делают вакцинацию, или хозяева заведений закупаются вакцинами и медикаментами», — объяснил ресторатор.

Он отметил, что все рестораны и отели выступают за соблюдение разумных правил безопасности.

«Мы не можем проветривать помещения каждый час, если в ресторане, допустим, много посетителей. Ходить официантам в масках у нас тоже не принято, это в Азии такие порядки, у нас все посетители от такого разбегутся», — возмутился Бухаров.

Общественный уполномоченный по вопросам гостиничного бизнеса Игорь Лаврик уверен, что паника по поводу распространения инфекции коронавируса необоснованна. Он упомянул, что в новой больнице в Коммунарке организован карантин для лиц, контактировавших с больными. Из 500 мест заняты только 30, среди пациентов всего 1 с официально подтвержденным диагнозом.

«У нас в Москве всего один заболевший. Эта паника повлияла на гостиничный бизнес, мы должны платить налоги, но у нас попросту нет денег. Мы ежедневно даем сведения о прибывающих иностранных туристах, о наших работниках. К тому же мы исправно выполняем все требования по профилактике, проветриваем помещения, дезинфицируем, используем кварцевые лампы и поддерживаем температурный режим. Мы делали это ежегодно, в данный момент это делается в большем объеме», — утверждает Лаврик.

Главный санитарный врач ФРиО Константин Кривошонок порекомендовал ориентироваться на официальные сайты Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), так как именно там можно узнать достоверную информацию о количестве заразившихся и прочитать рекомендации для профилактики коронавируса. Он заметил, что маски обязаны носить только заболевшие, так как изначальное их предназначение — не дать носителю изделия заразить кого-либо. При этом у врачей нет информации, что при ношении маски можно избежать заражения воздушно-капельным путем.

«Производители масок в России разводят руками — изделий нет. Мы бы и рады надевать их на всех, но такого количества у нас просто нет», — объясняет Кривошонок.

Врач отметил, что из-за истерии, связанной с инфекцией коронавируса, в школах и детских садах поднялись цены на питание. По его словам, на многих складах у поставщиков отсутствуют продукты первой необходимости, свежие фрукты и овощи выросли в цене.