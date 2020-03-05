Мясников рассказал, есть ли связь между онкологией Заворотнюк и ЭКО

Москва, 5 марта. Известный врач и популярный телеведущий доктор Александр Мясников объяснил, может ли ЭКО спровоцировать развитие онкологического заболевания, тем самым поставив точку в дискуссиях о связи рака певицы Жанны Фриске и актрисы Анастасии Заворотнюк с этой процедурой.

Доктор Мясников пояснил, что процедуры искусственного оплодотворения являются весьма популярными и распространенными. Однако, как и любое вмешательство медицинского характера, они могут оказать негативное влияние на организм.

Телеведущий рассказал, что представляет собой процедура ЭКО. По его словам, она заключается в гормональном стимулировании женского организма на производство яйцеклеток. Для этого вводятся достаточно большие объемы определенных препаратов. Однако, как подчеркнул Мясников, эти средства не являются фактором развития онкологических заболеваний.

«Если что-то такое уже есть, наверно, это (ЭКО. — Прим. ФАН) может быть самой последней каплей», — пояснил доктор в интервью Вести.Ru, отметив, что консолидированное мнение многих врачей опровергает слухи о смертельной опасности процедуры.

В СМИ появились слухи о том, что именно процедура ЭКО могла спровоцировать у звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк и певицы Жанны Фриске развитие рака. Незадолго до появления сообщений о страшном недуге Заворотнюк призналась, что врачи уговаривали ее не делать ЭКО в 47 лет. Нумеролог Евгения Белова считает, что актриса нарушила законы природы, родив третьего ребенка.