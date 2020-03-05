Федеральный судья Дэбни Фридрих не нашла в действиях петербургского бизнесмена Евгения Пригожина каких-либо признаков неуважения к суду и отклонила требования стороны обвинения.

Федеральный судья Дэбни Фридрих отклонила заявление со стороны обвинения с требованием привлечь к ответственности компанию «Конкорд» за неуважение к суду. В решение отмечено, что правительство не справилось с бременем предоставления четких и убедительных доказательств. Результатом заседания стало отклонение ходатайства прокуратуры.

«Основываясь на представленных мне документах, я не считаю, что вы удовлетворили бремя доказательств», — заявила окружной судья США Дэбни Фридрих обвинителям на досудебном заседании.

Ранее Окружной суд округа Колумбии по инициативе прокуратуры США потребовал от петербургского бизнесмена Евгения Пригожина документы и данные по его распорядку дня за последние пять лет, начиная с 1 января 2014 года. На требование отреагировал сам Евгений Пригожин, объяснив, что предоставить таковые документы не представляется возможным, сославшись на начало ведения записи своего расписания только с начала 2018 года.

«Компания «Конкорд» никогда не вела записи моего расписания в течение периода до моего назначения генеральным директором, а я стал генеральным директором после 1 февраля 2018 года, в связи с чем в документах «Конкорда» не удалось произвести какой-либо поиск», — сказано в объяснении предпринимателя.

Также судом было установлено, что материалы, предоставленные в рамках доказательной базы ранее, могут указывать, что подобные документы когда-то существовали, но на данный момент нет никаких фактов, указывающих на их существование.

Напомним, Окружной суд Колумбии 14 февраля вынес постановление, в котором говорится о неправильности предложения каких-либо доказательств вмешательства в выборы с обозначением Евгения Пригожина как «повара Путина».

США безосновательно пытались обвинить «Конкорд» во «вмешательстве в выборы» американского президента в 2016 году. Экс-спецпрокурор США Роберт Мюллер на протяжении двух лет вел расследование. Однако спустя за это время он не смог предоставить ни одного доказательства «вмешательства». При этом расследование «сговора» президента США Дональда Трампа и Москвы обошлось американским налогоплательщикам в более чем 30 миллионов долларов. После обвинений, которые предъявили Мюллеру адвокаты «Конкорда», спецпрокурор сбежал со своего поста.