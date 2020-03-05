Скандально известному журналисту из ФРГ Зеппельту отказали в российской визе

Берлин, 5 марта. Скандально известному журналисту из Германии Хайо Зеппельту отказали в российской визе.

По мнению Зеппельта, решение российских властей связано с его фильмами о допинговых скандалах, из-за которых журналист и приобрел неоднозначную известность.

«Власти снова отказали мне во въезде в страну после серии фильмов о допинге в российском спорте. Отказали как в качестве частного лица, так и на правах журналиста», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Официальное письмо, по словам журналиста, гласило, что ему «запрещен въезд в Российскую Федерацию».

Ранее Зеппельт обвинил руководителя Международной федерации тяжелой атлетики Тамаша Аяна в «создании культуры коррупции» и сокрытии допинга. В документальном фильме, вышедшем на немецком канале ARD, говорится, что допинг-контролеры на соревнованиях брали взятки за манипуляции с пробами мочи.

В 2016 году Зеппельт и канал ARD признали недостоверность сведений, указанных в фильме о допинге в российском спорте. СМИ и журналист не смогли в суде представить доказательства своих суждений, передавало Федеральное агентство новостей.